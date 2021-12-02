أنشيلوتي يرد على وقاحة إيسكو.. عقوبة مهينة على الإسباني بعد رفض الإحماء!

لم يكن إيسكو لاعب وسط نادي ريال مدريد الإسباني أن يكون موسمه الأخير مع الفريق الملكي على هذه الشاكلة، حيث أصبح خارج خطط الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب الفريق بشكل كامل.

ومما زاد الطين بلة، أن إيسكو في المباريات الأخيرة كان يتصرف بوقاحة لم تعجب الجهاز الفني على الإطلاق.

إيسكو، وخلال مباراة ريال مدريد أمام غرناطة في الجولة 14 من الدوري الإسباني، رفض استكمال عمليات الإحماء في الدقيقة 79، ليقرر أنشيلوتي إخماد النار وإدخاله إلى أرض الملعب.

المدرب الإيطالي، وبعد تلك المباراة قرر معاقبة إيسكو، والرد على وقاحته مع الجهاز الفني، رغم تقليله من شأن الواقعة.

إيسكو لم يخض أي دقيقة منذ مشاركته أمام غرناطة، حيث لعب ريال مدريد ثلاث مباريات، الأولى ضد شيريف تيراسبول في دوري أبطال أوروبا، ثم ضد إشبيلية وأتلتيك بيلباو في الدوري الإسباني.

كيف قام أنشيلوتي بمعاقبة إيسكو؟

صحيفة "as" الإسبانية نقلت مقطع فيديو يوضح انهيار العلاقة بشكل كامل بين أنشيلوتي وإيسكو.

وقرر أنشيلوتي ألا يجري إيسكو عمليات الإحماء مع بقية اللاعبين، والاكتفاء بجعله يجلس على مقاعد البدلاء يشاهد المباراة.

😒 Ancelotti e Isco ni se han mirado en el banquillo



#⃣ #DirectoGol pic.twitter.com/VtXkqMB4wH — Directo Gol (@DirectoGol) December 1, 2021

ما هو موقف إيسكو مع ريال مدريد؟

عقد إيسكو مع ريال مدريد ينتهي في صيف 2022، ولذلك سيصبح حرًا في التفاوض مع أي فريق بداية من 1 يناير المقبل للانتقال إليه مجانًا في نهاية الموسم.

ومع اقتراب رحيل إيسكو، فإن ريال مدريد يفكر جديًا في خيار بيع اللاعب في يناير، والاستفادة من أي قيمة مالية تأتي مقابل رحيله، وتوفير راتبه في النصف الثاني من الموسم.

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