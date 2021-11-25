أنشيلوتي يبعث رسالة مطمئنة بشأن إصابة ألابا

عاش النمساوي دافيد ألابا مدافع نادي ريال مدريد الإسباني ليلة بمشاعر مختلفة مساء الأربعاء، خلال مباراة فريقه أمام شيريف تيراسبول المولدوفي في دوري أبطال أوروبا.

وافتتح ألابا التسجيل لصالح ريال مدريد في المباراة التي انتهت بفوز النادي الملكي بنتيجة 3-0، ليحجز "الميرنجي" مقعده في دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا.

لكن ألابا اضطر للانسحاب من الملعب بعد مرور 65 دقيقة من زمن المباراة بعد أن تلقى ضربة قوية.

في البداية، اشتكى ألابا من فخذه الأيسر، قد أن يوضح لاحقًا أنه يعاني من التواء في أربطة الركبة.

صحيفة "as" الإسبانية أكدت أنه من الناحية النظرية، فإن ألابا سيغيب عن ريال مدريد لمدة تصل إلى ثلاثة أسابيع، وهي فترة معقدة للغاية بالنسبة إلى النادي الملكي الذي سيلعب ثماني مباريات من الآن وحتى نهاية العام.

ماذا قال أنشيلوتي عن إصابة ألابا؟

كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد خرج في المؤتمر الصحفي بعد المباراة في محاولة للتهدئة من مخاوف مشجعي ريال مدريد.

وقال الإيطالي: "لقد شعر ببعض الانزعاج في ركبته، نعتقد أنه ليس شيئًا خطيرًا، لكن علينا تقييمه، اللاعب جيد وواثق من خوض المباريات القادمة".

ماذا سيفعل ريال مدريد للاطمئنان على ألابا؟

وقرر ريال مدريد أن يتم فحص ألابا بصورة أكثر دقة عند العودة إلى مدريد من رحلة مولدوفا.

أنشيلوتي لا يزال يشعر بالتفاؤل من إمكانية لحاق ألابا بمواجهة إشبيلية يوم الأحد المقبل في الجولة 15 من منافسات بطولة الدوري الإسباني.

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