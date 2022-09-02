أنشيلوتي: نريد اللحاق بالدوري الإنجليزي وهؤلاء يمكنهم البقاء حتى الاعتزال!

المدرب الإيطالي تحدث عن طموحاته للموسم الجديد

أعرب كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، عن سعادته بالفريق الحالي الذي يمتلكه بعد انتهاء فترة الانتقالات الصيفية في معظم الدوريات الأوروبية.

ريال نجح في التعاقد مع أوريلين تشواميني وأنطونيو روديجر، وتخلى عن كاسيميرو لمانشستر يونايتد وبورخا مايورال لخيتافي وتافيكوسا كوبو إلى ريال مدريد وميجيل جوتيريز لجيرونا.

ورحل كذلك كل من إيسكو، جاريث بيل، لوكا يوفيتش عن النادي الإسباني الذي فشل في الجانب المقابل بضم الفرنسي كيليان مبابي.

وتحدث أنشيلوتي خلال المؤتمر الصحفي لمباراة ريال بيتيس، غدًا السبت، عن أوضاع فريقه بعد نهاية الميركاتو وتطلعاته للموسم.

ماذا قال أنشيلوتي عن الشكل الجديد للفريق؟

من أهم التساؤلات التي تعرض لها المدرب الإيطالي، كانت حول وسط الفريق بعد رحيل كاسيميرو وقدوم أوريلين تشواميني.

وقال أنشيلوتي في المؤتمر:"كامافينجا لعب بمركز كاسيميرو العام الماضي وكذلك توني كروس، ولدينا الآن تشواميني، الأمر يعتمد على الطريقة التي نلعب بها".

وأضاف:"لدينا الآن كل شيء في خط الوسط، الشباب والذكاء والجودة والتمركز، المشكلة تكمن في اختيار الثلاثة الذين سيبدأون كل مباراة، التغيير سيعتمد على نوع كل مباراة".

وأما عن إيدين هازارد:"هو يعمل بشكل جيد، سيكون له دور أكثر أهمية من العام الماضي، وفي الوقت الحالي يصعب تقييم الموسم بعد ثلاث مباريات فقط".

تنافس الدوري الإنجليزي مع نظيره الإسباني:"الهدف لكل دوري هو محاولة الاقتراب منهم بتحسين جودة اللعبة والأجواء وامتلاك ملاعب جديدة وتجنب العنف، الدوري الإنجليزي قطع شوطًا طويلًا في هذا الصدد فيما يتعلق ببيع حقوق البث التلفزيوني والجميع يحاول اللحاق بهم".

المنافسة على الألقاب بعد الفوز بالدوري ودوري الأبطال:"الليجا ستكون أكثر تنافسية من الموسم الماضي ونفس الأمر في دوري الأبطال، لا يوجد مرشح حاليًا، الأمر يعتمد على ما سيحدث في مارس وإبريل، ولكن لدينا شكوك أقل الآن من العام الماضي بسبب جودة الفريق".

ماذا عن سوق الانتقالات؟

المدرب المخضرم قال عن بقاء داني سيبايوس:"هو يعرف دوره هنا جيدًا، لديه الكثير من الجودة وأعتقد أنه يشعر بعاطفة هائلة تجاه النادي لأنه لاعب نحبه ويساهم في حالة الكمال بخط وسطنا بسبب خصائصه".

استمرار ماركو أسينسيو وماريانو دياز:"لكل فرد رأيه، المهم ليس عدد المباريات التي يلعبها كل لاعب، ما يهم هو نوعية المواجهات التي تشارك فيها وماذا تفعل عندما تلعب، بعض اللاعبين الذين لا يلعبون كثيرًا هنا ينتهي بهم الأمر بأن يكونوا حاسمين لنا مثلما حدث العام الماضي".

وعن أسينسيو بالتحديد:"هو سعيد بالبقاء، نحن نعرفه وهو يعرف الفريق، لقد كان مهما الموسم الماضي وسيعود مرة أخرى هذا الموسم".

تبقي عام واحد على عقد كريم بنزيما ولوكا مودريتش وكروس وسيبايوس وأسينسيو:"مستقبل النادي ملك لهؤلاء اللاعبين، من الواضح تمامًا ما يمكن أن يحدث لهم، يمكنهم البقاء حتى نهاية حياتهم المهنية، ومدة عقدهم لن تؤثر على أي شيء".

وأوضح:"الأندية في الوقت الحالي تركز بشكل أكبر على الجوانب الاقتصادية ولا تريد المخاطرة بالاستثمار في المستقبل، ولكن المستقبل واضح بالنسبة للمحاربين القدامي لدينا".