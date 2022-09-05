أنشيلوتي: مجموعة ريال مدريد سهلة؟ هل تتذكرون شريف تيراسبول؟!

المدير الفني للنادي الملكي يذكر جماهير فريقه بالخسارة من شريف تيراسبول.

أكد المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد أنه لا يوجد أي فريق سهل في دوري أبطال أوروبا عقب الحديث عن سهولة مجموعة الملكي.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها في المؤتمر الخاص بمواجهة فريقه ضد سلتيك وتطرق خلالها للخسارة أمام شريف تيراسبول المولدوفي قبل عام في دور المجموعات.

وقال أنشيلوتي: "المجموعة ليست سهلة على الإطلاق، نحن نعرف كل الأندية، سلتيك يمر بفترة طيبة ونحن نحترمهم كثيرًا كما هو الحال مع الفريقين الأخرين".

وأضاف: "لدينا ذكريات من العام الماضي أمام شريف تيراسبول، وفي دور المجموعات تحدث الكثير من المفاجآت، أعتقد أن مجموعتنا متوازنة".

وأردف: "ريال مدريد يتم احترامه جيدًا في دوري أبطال أوروبا بسبب التاريخ الذي يتحدث عن ذلك النادي، لكن علينا أن نفكر في الوقت الحالي ونرى ما الذي سيحدث في مجموعتنا".

وأنهى كلماته عن ترشيحات ريال مدريد للفوز بالبطولة: "لا أشعر بالمفاجأة، وأرى ذلك على أنه علامة جيدة للغاية، في العام الماضي تم ترشيحنا بشكل أقل، لكن كما كان الحال من قبل، سنقاتل حتى الوصول إلى أبعد نقطة".

جدير بالذكر أن ريال مدريد يفتتح مبارياته في دور المجموعات ضد سلتيك خارج ملعبه، ويلعب أيضًا مع لايبزيج وشاختار دونيتسك الأوكراني.