أنشيلوتي: مباراة إلتشي بمثابة نهائي .. وكورتوا لن يشارك

غيابات بالجملة أكدها المدير الفني لريال مدريد، كارلو أنشيلوتي قبل مواجهة الغد ضد إلتشي.

وجاء ذلك على هامش المؤتمر الصحفي، للحديث عن مواجهة إلتشي، في دور الـ16 من مسابقة كأس ملك إسبانيا، على ملعب "مانويل مارتينيز فاليرو".

ما هي غيابات ريال مدريد؟

تحدث الإيطالي عن حالة الفريق، حيث قال: "تيبو كورتوا لن يكون قادرًا على اللعب غدًا وسيحتاج لبضع أيام قبل العودة مرة أخرى، ولكن لا شيء خطير، وكذلك أسينسيو وفاييخو وماريانو وكارباخال لن يكونوا معنا غدًا".

أما بيل: "جاريث بيل لم يكن معنا في كأس السوبر في السعودية، لكنه تدرب هنا وهو موجود، سيكون في الفريق وكل من هنا لديه فرصة للعب من البداية، وكذلك قد لا يلعب ".

وعن فينيسيوس: عندما نراه متعبًا سوف نقوم بإراحته، وعندما لا يكون في حالة جيدة أو مصابًا فلن يلعب، إذا كان متعبًا سأغيره، الآن هو في حالة جيدة، وقادر على اللعب غدًا".

وماذا قال عن هازارد؟

بالنسبة لهازارد: "هناك الكثير من المنافسة في الفريق وفي كل مباراة يجب أن أختار الأفضل، هو يتدرب بشكل جيد، وفي حال المشاركة فسيكون جاهزًا لتقديم أفضل مالديه".

وعن سؤاله عما إذا طُلب من هازارد عدم إجراء عملية جراحية لتسهيل عملية بيعه: لم نتحدث عن هذا، لا أعرف حقًا، لم أتحدث إلى الطبيب بشأن ذلك. كان سيخبرني لو كان هناك شيء".

واختتم الإيطالي المؤتمر الصحفي: "

مواجهة الغد بمثابة نهائي آخر، إنها منافسة تثير حماسنا، يتمتع إلتشي بفترة جيدة، لقد فازوا في 7 من آخر 10 مباريات. يجب أن نكون حذرين، ونلعب جيدًا ونفوز".

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