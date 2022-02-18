أنشيلوتي: لم أقل إننا سنفوز بدوري الأبطال، ولا أعرف شيئًا عن مبابي!

أكد كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، أنه لم يقل يومًا ما إن فريقه سيفوز بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

وتعرض ريال لصدمة محققة في حظوظه بالفوز بالأبطال، بعد الخسارة بهدف دون رد من باريس سان جيرمان الثلاثاء الماضي، في ذهاب دور الـ16 للمسابقة.

ومن جانبه تحدث أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي لمواجهة ديبورتيفو ألافيس، غدًا السبت، في الدوري، للكشف عن انطباعه الحالي بعد السقوط أمام الفريق الفرنسي.

وقال أنشيلوتي:"لم أقل أبدًا إننا يمكن أن نفوز بدوري أبطال أوروبا، لكن يمكننا المنافسة عليها، أمامنا ثلاثة أسابيع لإعادة المحاولة ضد باريس".

وأضاف:"يوم الأربعاء كان معقدًا للغاية، البارحة أفضل واليوم كذلك، لدينا ثقة كبيرة في الفوز بمباراة الغد".

وعن حديثه مع الرئيس التنفيذي للنادي أو الرئيس فلورنتينو بيريز:"لقد تحدثت مع كليهما بعد المباراة ولدينا نفس الشعور، نحن متألمون والصورة كانت سيئة للغاية وهذا أكثر ما يؤلمني، يمكننا تغيير النتيجة بالمزيد من القتال".

واستكمل:"عندما نلعب بهذه الطريقة، أكون أنا أول من ينتقد نفسه، أحيانًا تكون الانتقادات عادلة وتجعلني أفكر، لكن هناك انتقادات أخرى غير منطقية، مثل القول إنني أجادل اللاعبين والهراء من هذا النوع".

غياب فينيسيوس عن التهديف في آخر 6 مباريات:"نفس الشيء يحدث للجميع، نحن لسنا بخير، القضية ليست جسدية، لقد شهد فينيسيوس شهرًا مكثفًا للغاية في يناير، ومع الوقت سيستعيد فعاليته".

وعن التعاقد مع كيليان مبابي:"فريقي الحالي يتمتع بدرجة عالية من التنافسية، النادي يفكر في المستقبل ولا أعرف المزيد بخصوص هذا الشأن".

يذكر أن ريال يحتل المركز الأول بجدول الدوري الإسباني قبل مواجهة ألافيس، حيث يمتلك 54 نقطة، بفارق 4 نقاط عن إشبيلية الثاني.

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