أنشيلوتي يرد على وكيل أعمال بيل ويؤكد: هازارد يعاني

علق المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد على الجدل المنتشر حول جاريث بيل وما يتعرض له مؤخرًا من جماهير المرينجي.

وكان قد اعتدى عددًا من مشجعي ريال مدريد مؤخرًا على سيارة بيل خارج مقر تدريبات الفريق، ووجهوا له بعض الإساءات اللفظية.

ليخرج وكيل أعمال اللاعب، جوناثان بارنيت وينتقد سلوكيات جماهير ريال مدريد بخصوص التعامل مع النجم الويلزي.

كيف رد أنشيلوتي؟

تطرق الإيطالي في المؤتمر الصحفي على هامش اللقاء غدًا أمام إشبيلية ورد على تصريحات وكيل بيل: "لقد قرأت ما قاله، لا أعرف من هو شخصيًا، لكن ما قاله لا يتناسب معنا ومع ما يفكر به جاريث بيل، الذي يحترم النادي ونادينا يحترمه أيضًا".

بيل غاب منذ شهر أغسطس الماضي عن الملاعب بسبب إصابة في الركبة لم يعلن عن تفاصيلها، لتنضم إلى سلسلة غياباته الطويلة بسبب الإصابات منذ انتقاله إلى "سانتياجو بيرنابيو".

بيل عاد للظهور على أرض الملعب من جديد رفقة ويلز خلال التوقف الدولي الأخير ليخوض أول 45 دقيقة من مباراة ويلز وبيلاروسيا ويصاب خلالها ويبتعد عن المباراة الثانية أمام بلجيكا.

وهو الأمر الذي ربما أصاب الجماهير بالغضب تجاه بيل، ففي ظل غيابه عن المشاركة مع الفريق بسبب الإصابة الأخيرة، شارك مع منتخب بلاده، وهو ما يعطيهم انطباعًا بأنه يدعي الإصابة.

في سياق منفصل .. ماذا قال أنشيلوتي أيضًا في المؤتمر الصحفي؟

تابع أنشيلوتي وتحدث عن إصابات الفريق: "فالفيردي جاهز للمشاركة غدًا، ألابا تدرب لكنه يعانى من مضايقات لن نجازف به سنقرر غدًا، لكن هازارد ما زال يعاني من آلام المعدة، وبيل وسيبايوس يقتربان من العودة".

وعن انضمام مبابي وهالاند في ملعب ريال مدريد الجديد: "لا أتخيل الملعب إلا بتواجدي أنا، لأنني أريد الاستمرار، ولا أرغب في التحدث عن أسماء ليست هنا، فقط أريد أن أكون المدرب حينها".

الجدير بالذكر أن ريال مدريد يستعد لمواجهة إشبيلية في مباراة صعبة غدًا الأحد في الجولة الـ 13 من الدوري الإسباني.