أنشيلوتي في ورطة.. شكوك حول جاهزية مدافع ريال مدريد أمام باريس

كشفت تقارير صحفية عن شكوك حول جاهزية فيرلاند ميندي لاعب ريال مدريد للحاق بمباراة باريس سان جيرمان.

وتعرض ميندي إلى إصابة في الخاطف الأيسر خلال مباراة إلتشي الأخيرة في الليجا قبل بداية فترة الراحة الشتوية.

ما الذي قالته التقارير؟

بحسب ما ورد عن صحيفة "ماركا" فإنه من المحتمل أن يفقد الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، خدمات ظهيره الأيسر الفرنسي فيرلاند ميندي في لقاء بيلباو.

وأضافت الصحيفة، أن ميندي يعاني من إصابة عضلية في الخاطف الأيسر ولم تحدد فترة الغياب بعد وهناك شكوك حول جاهزيته للقاء ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا أمام باريس سان جيرمان.

كيف سيتعامل أنشيلوتي مع الأمر؟

ريال مدريد يحل ضيفًا على بلباو يوم الخميس المقبل، في ملعب سان ماميس، ضمن مباريات ربع نهائي كأس ملك إسبانيا.

وبحسب نفس المصدر فإن أنشيلوتي سيريح ميندي خلال مواجهتي غرناطة وفياريال في الليجا عقب مباراة بيلباو، على أمل اللحاق بموقعة سان جيرمان.

وسيكون أمام أنشيلوتي الاعتماد على واحد من ميجيل جوتيريز وناتشو في ظل غياب مارسيلو بسبب تراكم البطاقات.

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