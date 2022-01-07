أنشيلوتي عن موقف سيبايوس: الجيل الحالي أقل احترامًا للسلطات!

رفض مدرب ريال مدريد، كارلو أنشيلوتي، مزاعم وجود خلافات بينه وبين داني سيبايوس، إذ أكد على تفهمه لطبيعة "اختلاف الأجيال" وطريقة تعاملهم مع الضغوطات والغضب.

وكان سيبايوس قد رفض مصافحة أنشيلوتي قبل النزول بديلًا في الدقائق الأخيرة من مباراة ألكويانو بالكأس، والتي كانت أولى مشاركاته مع النادي الملكي هذا الموسم.

أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي لمباراة فالنسيا المقبلة بالدوري الإسباني رفض الضغط على سيبايوس أو مهاجمته، وكعادته أجاب بدبلوماسية حول الأمر.

المدرب الإيطالي قال "حدث ما يحدث للاعب يريد العودة واللعب، كنت أريد منحه دقائق ولكن كما أوضحت لم يكن الوضع مناسبًا لذلك، فقد يواجه مشاكل".

كما أضاف "اضطررت للانتظار وقتًا أطول قليلًا ونزل بآخر خمس دقائق، رأيت أنه غاضب وأخبرته أنه ربما يكون على حق".

وواصل "كل شيء على ما يرام لأنه يعلم أنني أثق به كثيرًا".

وتابع أنشيلوتي في هذا الصدد "الاحترام للمدرب؟ إنها ليست قضية رياضية، بل اجتماعية، العلاقة تغيرت مع تغير الأجيال".

وأتم "الاحترام الذي أكنه لوالدي ليس نفسه الذي يكنه نجلي لي الآن، أيضًا الأمر نفسه مع اساتذتي، الجيل الحالي أقل احترامًا للسلطات".

ويستعد ريال مدريد لمواجهة فالنسيا في لا ليجا بسانتياجو برنابيو، قبل التوجه إلى السعودية لمواجهة برشلونة في نصف نهائي كأس السوبر.

الملكي تخطى ألكويانو ويضرب موعدًا مع إلتشي في دور الـ16 من كأس ملك إسبانيا، بينما يواجه باريس سان جيرمان في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا بفبراير المقبل.