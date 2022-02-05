أنشيلوتي عن الانتقادات: تبقيني حياً!

شدد كارلو أنشيلوتي المدير الفني لنادي ريال مدريد على أهمية مباراة الغد الأحد الذي تنتظر الفريق أمام غرناطة.

ويلتقي ريال مدريد مع نظيره غرناطة ضمن منافسات الجولة الـ23 من الدوري الإسباني على ملعب "سنتياجو بيرنابيو".

ماذا قال أنشيلوتي؟

وتحدث أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي، وقال: "علينا الاستعداد جيدًا خاصة بعد الخروج من كأس ملك إسبانيا أمام أتلتيك بلباو، هذا هو الرد الذي نريده، يجب علينا الفوز".

وعن الانتقادات الحالية، علق أنشيلوتي: "معتاد عليها وكيفية التعامل معها جيدًا، أنني مدربًا لريال مدريد وهناك أضواء مسلطة، يجب أن أتخذ بعض القرارات وربما أكون على صواب أو خطأ، مثل أي شخص آخر، الانتقادات تبقيني حيًا".

ما هو موقف بنزيما؟

"لقد استبعدناه من مباراة الغد أمام غرناطة، لنرى ما إذا كان سيكون متاحًا في المواجهة التالية، فهو ليس جاهزًا بنسبة 100%، لقد تحسن ولكنه ليس كافيًا، بينما جميع اللاعبين الآخرين جاهزين إلا فينيسيوس".

وتابع: "لا أريد أن أخاطر بأي لاعب، وفعلت ذلك مع فينيسيوس أمام أتلتيك بلباو، وكان بإمكاني الدفع به فقط في الشوط الثاني، لأنني كنت أعلم أنه مجهد بعض الشيء".

وبالنسبة لهازارد، أوضح: "يتدرب بشكل جيد، لكنني أتخذ قرارات لأكون أفضل فريق ممكن، إذا لم يلعب، فذلك لأنني اخترت شخصًا آخر، لقد لعب المباريات التي أعتقد أنه يمكن أن يساعد فيها الفريق، لا يوجد شيء شخصي ضده، وكان يعاني من مشاكل جسدية".

واختتم معلقًا على سخرية بيل على مقاعد البدلاء في مباراة أتلتيك بلباو: "لم أر هذا البرنامج الذي عرض رد فعله، لا أعرف لماذا ضحك، هذا ليس شيئًا مهمًا، كنت أريد الدفع بكل من هازارد وسيبايوس، لا يمكنك وضع أكثر من 3 لاعبين للقيام بالإحماء".

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