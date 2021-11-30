أنشيلوتي : علينا احترام ميسي وبنزيما لن يتوقف عن المحاولة !

يؤمن كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، بأن حصول ليونيل ميسي على الكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم لعام 2021 يجب احترامه.

ميسي توج بالكرة السابعة في تاريخه، في الحفل الذي أقيم أمس، الاثنين، ليتفوق على البرتغالي كريستيانو رونالدو بفارق كرتين.

البعض شكك في أحقية ميسي بهذه الجائزة، حيث كانوا يرون أن روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ كان أحق منه، وكذلك كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد.

كيف تحدث أنشيلوتي عن الكرة الذهبية؟

المدرب الإيطالي ظهر في المؤتمر الصحفي للقاء أتلتيك بيلباو في الدوري الإسباني وقال:"علينا احترام نتيجة الكرة الذهبية، فاز ميسي وهو لا يزال لاعبًا رائعًا، ولا يوجد أي شيء آخر يمكن إضافته".

وأضاف:"الجوائز الفردية مهمة بالنسبة للاعبين، ولكن إذا لم يفوزوا بها فهذه ليست مشكلة أبدًا".

وتابع:"آمل أن يفوز لاعب ريال مدريد باللقب العام المقبل، بنزيما حقق موسمًا رائعًا واحتل المركز الرابع، وسيواصل القتال لمحاولة أن يكون الأول".

ماذا عن مواجهة بيلباو؟

أنشيلوتي قال عن جاهزية هازارد للمباراة:"إيدين بخير وقد شارك في كل التدريبات مع الفريق، سيكون معنا، حيث لم يعاني من أي إزعاج عضلي، فقط التهاب في المعدة والأمعاء، رودريجو أصيب أيضًا وليس في أفضل حالاته".

وأوضح:"مشكلة هازارد جسدية، عليه أن يحسن حالته من أجل المشاركة، لكن لدينا العديد من المباريات وأعتقد أنه سيشارك".

وأما عن ثنائية إيدير ميليتاو ودافيد ألابا:"يجمعان بينهما العديد من الصفات الجيدة، ميليتاو لديه جودة بدنية أكبر، وألابا معتاد بشكل أكبر على اللعب في خط دفاع مكون من أربعة لاعبين".

اقرأ أيضًا ..