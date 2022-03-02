أنشيلوتي على حق.. أرقام هازارد تجبر ريال مدريد على بيعه!

تقارير صحفية إسبانية تشير بأن هناك استياء لدى إدارة ريال مدريد ومدرب الفريق كارلو أنشيلوتي بسبب قلة الدقائق التي يشارك فيها إيدين هازارد مع الفريق.

وكان إيدين قد انضم إلى مدريد في عام 2019، لتعويض رحيل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لكن الجناح البلجيكي لم يعطِ أي إضافة ملحوظة للفريق الملكي.

فبحسب تقرير أعدته صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن هازارد قد شارك في عدد دقائق أقل بكثير من المتوقع أن يشارك فيها، وهو الأمر الذي يثير استياء الجميع بمدريد.

ما هو سجل مشاركة هازارد مع ريال مدريد هذا الموسم؟

هناك عدد قليل جدًا من مشجعي ريال مدريد الذين يتوقعون بالفعل شيئًا من إيدين هازارد، الذي شارك بالكاد في 25٪ من الدقائق المحتملة في عام 2022 على الرغم من خلوه من الإصابات أو أي حوادث مؤسفة أخرى أثرت عليه.

فأصيب هازارد بمرض كوفيد (19) والتهاب المعدة والأمعاء الذي تسبب في فقدانه ثلاث مرات من مباريات نهاية نوفمبر الماضي، هذا الموسم.

دون ذلك، كان هازارد دائمًا متاحًا من الناحية الطبية، لكن كارلو أنشيلوتي لم يعطيه الفرصة نظرًا لجاهزية لاعبين آخرين.

فلعب البلجيكي 13 دقيقة فقط في آخر ثلاث مباريات لريال مدريد، وتعود آخر مشاركة أساسية له إلى 23 يناير، حيث لعب لمدة 79 دقيقة في مباراة إلتشي بالدوري الإسباني.

خروج متوقع

يمتلك هازارد أقل عدد دقائق لعب في الفريق الملكي جنبًا إلى جنب مع زميله جاريث بيل، ب 270 دقيقة من أصل 1080 كان من الممكن أن يشارك فيهم الثنائي.

وبغض النظر عن الأسباب المتنوعة التي منعت الثنائي من المشاركة، لكن يبدو أن إدارة الملكي نفد صبرها، حيث يشير التقرير إلى وجود احتمالية كبيرة لمغادرة اللاعبان للنادي في الموسم المقبل.

وكان هازارد قد أغلق الأبواب أمام هذا الاحتمال واثقًا في عودة تبدو بعيدة، بعد شهر من إغلاق فترة الانتقالات.

لكن مع إمكانية قدوم كيليان مبابي، أو إرلنيج براوت هالاند، فيبدو أن التحدي بات صعبًا أمام البلجيكي، الذي عليه أن يثبت نفسه حتى لا يتم التضحية به.

جدير بالذكر أن عقد إيدين هازارد مع ريال مدريد ينتهي في عام 2024، إلا إذا أراد الملكي أن يتخلص من اللاعب قبل ذلك.

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