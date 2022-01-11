أنشيلوتي: ريال مدريد مصدر قلقي في الكلاسيكو، ومعجب ببرشلونة!

أبدى كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لنادي ريال مدريد، قلقه من مواجهة برشلونة، في نصف نهائي السوبر الإسباني، مشددًا على أن المباراة ستكون متكافئة ولا يوجد أفضلية لفريق على الآخر.

ويستعد ريال مدريد، لمواجهة برشلونة في كلاسيكو الكرة الإسبانية، مساء الأربعاء على استاد الملك فهد الدولي في العاصمة السعودية، الرياض.

وقال أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي للمباراة: "سأكون قلقًا من مباراة السوبر، إن اعتقد لاعبو فريقي أنهم المرشح الأقوى للفوز بها، هذه المباريات دائمًا ما تكون متكافئة، بغض النظر عن فارق النقاط في الدوري".

وعن غيابات فريقه في المباراة والتشكيل المتوقع للميرينجي، قال المدرب الإيطالي: "مشاركة داني كاربخال في المباراة مشكوك في امرها، كذلك لم نحسم موقف الجناح الأيمن إن كان سيلعب رودريجو بدلًا من ماركو أسينسيو".

وعن لاعبي برشلونة، قال أنشيلوتي: "برشلونة يمتلك العديد من اللاعبين المخضرمين، فهم لديهم سيرجيو بوسكيتس، وبيكيه، بالإضافة إلى جوردي ألبا، ومعهم مجموعة مميزة من اللاعبين الشباب الذين سيكون لديهم مستقبل رائع".

وتابع: "أنا أحب برشلونة، فهو فريق لديه هوية، في اعتقادي أن الفريق سيتحسن بمساهمة مدربه تشافي هيرنانديز".

جدير بالذكر أن الفائز من مباراة ريال مدريد وبرشلونة، سيواجه الفائز من مباراة أتلتيكو مدريد وأتلتيك بيلباو في نهائي السوبر، يوم الأحد 16 يناير الحالي على ملعب الجوهرة المشعة.