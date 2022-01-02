أنشيلوتي: ريال مدريد كان في إجازة، ولم نستحق الهزيمة!

أكد كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد أن فريقه لم يكن يستحق أن يتعرض للهزيمة في المباراة التي جمعته بخيتافي في الجولة الـ 19 من الدوري الإسباني.

جاء هذا في المؤتمر الصحفي الذي تبع المباراة، وأكد أنشيلوتي في تصريحاته أن فريقه توتر بعد الهدف المبكر، لكنه كان يستطيع التسجيل.

وقال أنشيلوتي: "لم نبدأ المباراة بشكل جيد، ولم نقدم الأداء المطلوب، ليس هناك الكثير من المبررات، كنا في إجازة، واستغلوا الفرصة وسجلوا هدفًا".

وأضاف: "أهدرنا الكثير من الكرات وهذا يحدث، شعرنا ببعض القلق بعد الهدف وحاولنا التسجيل ولم نستحق الخسارة لكن علينا أن نمضي قدمًا".

وأردف: "كما قال كاسيميرو، خيتافي فريق قوي ويلعب بشكل جيد أمام الفرق الكبيرة ويقلل المساحات، علينا أن نكون أكثر قوة".

وأكمل: "وجدنا الكثير من الصعوبات في إيجاد المساحات أمامهم وشارك نجوم الوسط في عملية الهجوم، لكننا في النهاية لم ننجح في التسجيل".

جدير بالذكر أن ريال مدريد ينفرد في الوقت الحالي بصدارة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 46 نقطة بفارق ثماني نقاط عن أقرب منافسيه إشبيلية.

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