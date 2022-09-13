أنشيلوتي: رودريجو وفينيسيوس جعلاني لا أفكر في مبابي.. وهذا موقف بنزيما من الديربي

تناول الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد العديد من الأمور المختلفة خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة فريقه ضد لايبزيج في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وأكد أنشيلوتي أن لايبزيج "فريق لديه هجوم جيد وبجودة عالية مع وجود كل من فيرنر ونكونكو.. من الضروري أن يدرك مدافعونا ما سيواجهونه".

شباب ريال مدريد

وعن إذا ما كان يفكر في مبابي في الوقت الراهن قال أنشيلوتي: "نحن ممتنون للصدارة التي في أيدينا، طريقة الأداء، وبالأخص وجود اللاعبين الشباب، كريم (بنزيما) يثير إعجابنا بالتأكيد ولكن حينما يحسم المباريات لاعب شاب فإن الأمر يصير أكثر متعة، ما يفعله فينيسيوس ورودريجو بالتحديد هو المقصود، ولكن لا يشغلنا أي أحد أو شيء آخر، نركز على ما في أيدينا".

وتحدث عن البلجيكي إيدن هازارد ومستواه في المباريات الأخيرة فقال: "لقد أدى ما طلبت منه أداءه في تلك المباريات، الحقيقة أن كريم قد سقط وأنني استخدمت هازارد ورودريج في مكانه، وجهة نظري الشخصية أن هازارد قدم المردود الجيد للفريق، قبل مباراة مايوركا لم أطلب منه تسجيل أي هدف، والآن وفي المباريات التي شارك فيها سجلنا 7 أهداف في مباراتين".

بالنسبة لصفقته الجديدة ومدافعه الألماني أنطونيو روديجير، يرى أنشيلوتي أنه "يضيف لريال مدريد الخبرة والرغبة في الفوز والدوافع، إنه لائق للغاية ومتأقلم على دفاعنا الذي يبدو أفضل بوجوده".

أنباء سارة

وأكد أنشيلوتي أن بنزيما قد يلحق مباراة الديربي ضد أتلتيكو مدريد مؤكدًا أنه "يتعافى بشكل جيد، وبلا شك سيقدر على اللحاق بمباراة أتلتيكو".

كما تحدث عن لاعبه المتألق فينيسيوس جونيور مشيرًا إلى أنه "لاعب جيد برهن على موهبته وجودته، لا أناقش هذا أبدًا وإلا أكون غبيًا أو أعمى، الحقيقة أن الخصوم يحاولون إيقافه بشتى الطرق، ولكنهم يفعلون ذلك بالاحترام لأن هناك لوائح تنظم كيفية إيقاف الخصوم بيننا وبينهم".