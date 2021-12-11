أنشيلوتي : دوري الأبطال الأهم في العالم، ولكني أحلم بهذه البطولة !

يؤمن كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، أن بطولة دوري أبطال أوروبا هي الأهم في العالم، ولكنه شدد على رغبته في الفوز بالدوري الإسباني.

ريال يستعد لمواجهة قوية ضد أتلتيكو مدريد في الديربي غدًا، الأحد، وخرج في المؤتمر الصحفي للمباراة للحديث عن آخر مستجدات فريقه.

وقال أنشيلوتي عن مواجهة أتلتيكو:"لا أعرف أي مباراة سيلعبونها، ربما يلعبون على الكرات الثابتة وهو أمر مهم للغاية ونأخذه في الاعتبار، هم خصم قوي للغاية".

وعن جاريث بيل:"هو بخير، سيلعب بالرغم من أنني لا أعرف إذا كان كأساسي أو كبديل، يجب فقط التفكير فيما يمكن أن يقدمه لنا بشكل رياضي".

وأضاف:"يجب أن يكون لديه الدافع للعب في أي دقيقة من المباراة ولهذا السبب سيكون معنا في الفريق".

وعن قيمة الدوري الإسباني:"سأعطيه قيمة مثل الألقاب الأخرى التي فزت بها، دوري أبطال أوروبا هو الأهم في العالم، لكني لم أفز بالليجا وأريد تحقيق هذا اللقب".

المنافسة على اللقب:"أعلم أن هناك ثلاث نقاط مهمة جدًا ضد خصم مباشر وسيقاتل حتى النهاية، ولا أريد وضع المزيد من الضغوط على فريقي".

تعامل أتلتيكو مع فينيسيوس جونيور:"نحن لا نفكر فيما إذا كانوا سيؤذون فينيسيوس، نحن نقاتل كفريق واحد ضد آخر ولدينا العديد من اللاعبين المميزين".

جاهزية بنزيما:"إنه بخير وقد قام بعمل جيد، غدًا سيلعب، أريد كذلك أن أقدر الفريق الطبي على العمل الذي يقومون به حتى نكون في أفضل حالة ممكنة في هذه المرحلة من الموسم".

يذكر أن ريال مدريد يحتل المركز الأول بالدوري الإسباني بـ39 نقطة، بفارق 10 نقاط عن أتلتيكو الرابع بـ8 عن إشبيلية الثاني.

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