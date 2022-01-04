أنشيلوتي: جوارديولا سيترك بصمته في تاريخ الكرة.. وكلوب يشبه مورينيو

كشف الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لنادي ريال مدريد عن هزيمة فريقه أمام خيتافي في الجولة الماضية من الدوري الإسباني.

وجاء ذلك خلال مقابلة أجراها مع صحيفة "Il Messaggero" الإيطالية، تحدث خلالها عن البرتغالي جوزيه مورينيو، والإسباني بيب جوارديولا، ويورجن كلوب، بالإضافة إلى المرشحين للفوز بلقب الدوري الإيطالي.

ماذا قال أنشيلوتي عن الهزيمة ضد خيتافي؟

وتلقى ريال مدريد ضربة قوية في سعيه للفوز بلقب الدوري الإسباني بعد الخسارة أمام خيتافي بهدف دون رد في الجولة 19 من "الليجا".

وقال أنشيلوتي عن الخسارة: "لقد خسرنا لعدة أسباب، حالات إصابة بفيروس كورونا، وبعض المشاكل، والعودة إلى اللعب بعد عشرة أيام من الراحة".

وأضاف: "لكن الفريق صلب، لدينا مزيج جيد من الخبرة والشباب، وفزنا بعشرة سباقات متتالية، مما منحنا دافعًا كبيرًا، ثم جاءت مباراة خيتافي، حللت الأمر بهذه الصورة، كانت حالة استمرار للإجازة".

ما هو الفارق بين ريال مدريد وميلان؟

أنشيلوتي، خلال مسيرته الطويلة، أشرف على تدريب ميلان الإيطالي قبل أن يتولى تدريب ريال مدريد في ولايتين، وتحدث المدرب المخضرم عن الفارق بين الناديين.

وقال أنشيلوتي: "ريال مدريد هو النادي الذي تكتب اسمه بأحرف كبيرة، هناك ريال مدريد ثم يأتي الآخرون، على المستوى الشخصي، وسبب ما يمثله في تاريخي، فإن ميلان يأتي أيضًا في نفس المستوى".

ما هو رأي أنشيلوتي في مورينيو؟

وتطرق أنشيلوتي للحديث عن رأيه في البرتغالي جوزيه مورينيو وتدريبه لنادي روما قائلًا: "إنه شخصية رائعة، ومدرب عظيم، رجل صريح، أحب مورينيو، وروما معه في أيدٍ أمينة".

ماذا قال أنشيلوتي عن سباق الدوري الإيطالي؟

ويرى أنشيلوتي أن إنتر هو المرشح الأول للفوز بلقب الدوري الإيطالي في الموسم الحالي.

وقال: "إنتر هو المرشح للفوز بالدوري الإيطالي مرة أخرى، وقد نجح في تجاوز مرحلة دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا".

وأضاف: "إنزاجي مدرب جيد جدًا، تغلب على رحيل لوكاكو وحكيمي دون مشاكل".

وتابع: "هناك جيل جديد من المدربين، وما يقومون به يحفز الجيل القديم، أنا ومورينيو وساري وكلوب، علينا اللحاق بالركب لمواجهة التحدي الجديد".

هل جوارديولا هو أفضل مدرب في العالم؟

وقال أنشيلوتي في هذا الصدد: "إنه واحد من بين الأفضل، ليس من السهل إنشاء تصنيفات دقيقة في عملنا، يقاس حجم المدرب دائمًا بالنجاح، لكن ذلك ليس المعيار الوحيد".

وتابع: "عليك أن تأخذ في الاعتبار الأفكار التي يقدمها كل مدرب، الابتكارات والموارد المتاحة وهياكل الأندية، جوارديولا بالتأكيد سيترك بصمة عميقة في تاريخ كرة القدم".

ماذا قال أنشيلوتي عن يورجن كلوب؟

وفي ختام تصريحاته تحدث أنشيلوتي عن رأيه في يورجن كلوب قائلًا: "أنا أحبه لأنه مثل مورينيو، صريح وذكي، وخلال عامين من الوباء، أرسل يورجن العديد من الرسائل الإيجابية، الأمر لم ينته بعد، لكن اللقاحات والأدوية الجديدة ستساعدنا على الفوز بهذه الحرب".

اقرأ أيضًا |

سباق العرب في أوروبا | نجم الأسبوع مغربي، والإجازات تسيطر

ترقب في مدريد وبرشلونة .. تحديد الموعد النهائي لتقرير مصير هالاند

إنسيني مرفوض في الهلال .. نابولي يعرض قائده والزعيم يشترط

