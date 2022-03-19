أنشيلوتي: برشلونة ينافس على الدوري وبيل قد يكون بديلًا لبنزيما

يعتقد كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، أن فريقه لن يتأثر كثيرًا بغياب النجم الفرنسي كريم بنزيما، خلال الكلاسيكو المنتظر، غدًا، الأحد، أمام الغريم التقليدي برشلونة.

بنزيما تعرض للإصابة خلال مواجهة ريال مايوركا بالجولة الماضية بالدوري الإسباني، ومن المتوقع غيابه هذه الجولة بسبب استمرار المشكلة التي يعاني منها.

وهو ما تحدث عنه أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي للمباراة، حيث تطرق إلى موقف اللاعب وبديله المحتمل.

وقال عن شعوره في ريال مدريد:"أشعر بالرضا والسعادة والاحترام من قبل الجميع، اللاعبون الذين يشاركون في المباريات بشكل أقل يعانون للأسف ولكن يجب اتخاذ القرارات المناسبة".

وأضاف:"أسلوب ريال مدريد يجب أن يتماشى مع خصائص اللاعبين، كما هو الحال في جميع الفرق، إذا كان لديك دفاعات جيدة للغاية يمكن نقل الكرة على الأرض، وإذا لم يكن لديك ذلك فعليك الاعتماد على الكرات الطويلة، وبالنسبة لي فأنا أبحث عن أسلوب يشعر فيه اللاعبون بالراحة".

وأما عن موقف كريم بنزيما:"عمره 34 سنة وأحيانًا يحدث هذا الأمر، لديه مشاكل صغيرة ولكنه سيعود، لا أشعر بالقلق من عدم لعبه غدًا، سيكون على ما يرام لصناعة الفارق فيما تبقى من الموسم".

صدمة كبرى في ريال مدريد قبل الكلاسيكو 🤦‍♂️



كريم بنزيما لن يكون متواجدًا أمام برشلونة في مباراة غدًا! ❌



بنزيما يعاني من إصابة قوية في ربلة الساق 😳 pic.twitter.com/DAB1EkgiZQ — GOAL Arabia (@GoalAR) March 19, 2022

وأوضح:"يمكننا هزيمة برشلونة في غياب بنزيما، هو جزء مهم للغاية ولاعب حاسم، ولكن علينا البحث عن حلول مختلفة في الهجوم بدونه".

واستكمل:"جاريث بيل هو بديل لبنزيما، نفس الأمر لماريانو ويوفيتش وإيسكو ورودريجو، هناك العديد من الخيارات المتاحة أمامي".

وعن بديله:"لقد تقرر من سيلعب بدلًا منه لكني لن أخبرك".

وواصل حديثه:"أشعر بسعادة تجاه بيل وهازارد، لكنهما لا يشاركان بسبب حصول غيرهما على الفرصة، ولكنهما يلتزمان بشكل كبير مع الفريق".

وعن حالة برشلونة مع تشافي:"هوية الفريق لم تتغير، أسلوبه واضح للغاية ويقوم بعمل جيد والفريق يؤدي بصورة ممتازة تحت قيادته".

سباق الدوري الإسباني:"إذا فزنا غدًا سنكون اقتربنا خطوة أخرى من الحصول على اللقب، ولكن لا يمكن استبعاد برشلونة، سيقاتلون حتى المباراة الأخيرة مثل جميع الفرق".

موقف المصابين:"بنزيما وفيرلان مندي لن يكونا هنا غدًا، ولكنهما سيعملان معنا دون أي مجازفة مثلما فعلنا ضد باريس".

مدة غياب بنزيما:"علينا تقييم مصيره، لقد لعب الموسم بشكل مميز وغيابه لم يؤثر على الفريق حيث تعرض لإصابات في فترات مناسبة لنا، الآن لدينا أسبوعين، لو تعافى من الإصابة سيذهب للمشاركة مع فرنسا".

جدير بالذكر أن ريال مدريد يحتل المركز الأول بجدول الليجا بـ66 نقطة، مقابل 56 لإشبيلية الأول و51 لبرشلونة صاحب المركز الثالث.

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