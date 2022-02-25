أنشيلوتي: برشلونة يمكنهم المنافسة على الدوري، وهذا بديل كاسيميرو ضد باريس!

يرفض كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، الرهان على فوز الفريق بالدوري الإسباني هذا الموسم، رغم تصدره للمسابقة بعد 25 جولة.

ويحل ريال ضيفًا على نظيره رايو فاليكانو غدًا، السبت، بالجولة 26، طامحًا في الفوز من أجل مواصلة الانفراد بالمركز الأول.

ومن جانبه تحدث أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي للقاء، للحديث عن العديد من الجوانب الهامة بفريقه، وتأثر كرة القدم بالأزمة الحالية بين أوكرانيا وروسيا.

وقال الإيطالي المخضرم:"لا أراهن على فوزنا بالدوري، نحن نظهر بمستوى جيد في البطولة وعلينا الاستمرار على هذا النحو".

وأما عن إمكانية هبوط مستوى الفريق مثلما حدث في 2015:"سنعمل على تصحيح بعض الأخطاء وتحسين تفاصيل صغيرة من أجل تجنب هذا السيناريو".

بديل كاسيميرو ضد باريس سان جيرمان في دوري الأبطال:"ماذا يمكنني أن أقول؟ فكرة استخدام البديل تبدو مناسبة بشكل أكبر في الوديات، ولكن لدينا مباراتان نهائيتان وسأضع أفضل فريق ضد رايو فاليكانو وريال سوسييداد، البديل يمكن أن يكون كروس ولا نحتاج لتجربته لأنه لعب هناك عدة مرات".

موقف الحارس الأوكراني أندري لونين من أزمة بلاده:"لا يبدو في حالة مزاجية جيدة، لديه أشخاص مقربون منه في كييف، والدته وأصدقائه أيضًا ومن الطبيعي أن يقلق، تحدثت معه أنا ورئيس النادي من أجل مساندته".

موقف جاريث بيل من لقاء الغد:"لن يلعب لأنه ليس متاحًا للمباراة ولكنه سيعود في الأسبوع المقبل".

تحسن مستوى برشلونة:"لقد قاموا بعمل جيد للغاية ولعبوا مباراة متكاملة ضد نابولي، يمكنهم القتال من أجل الفوز بالدوري الإسباني هذا الموسم".

يذكر أن ريال مدريد يحتل المركز الأول بجدول الليجا بـ57 نقطة، مقابل 51 لإشبيلية الثاني، ثم ريال بيتيس 46 نقطة وبرشلونة 42 نقطة بالمركز الرابع.

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