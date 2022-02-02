أنشيلوتي: المجازفة ببنزيما أمام باريس؟ ليس نهائي دوري الأبطال!

زاد مدرب ريال مدريد، كارلو أنشيلوتي، من ضبابية موقف كريم بنزيما تجاه التواجد مع النادي الملكي في مواجهة أتلتيك بيلباو بربع نهائي كأس ملك إسبانيا.

وكان بنزيما قد أصيب خلال مباراة ريال مدريد الأخيرة قبل التوقف الدولي أمام إلتشي في ساقه اليسرى، ولا يزال بمرحلة التعافي حتى الآن.

وفي المؤتمر الصحفي قبل مباراة بيلباو، زف أنشيلوتي أنباءً سعيدة حول بعض اللاعبين، بينما لم يكن واضحًا بشأن وضع بنزيما.

ماذا قال أنشيلوتي عن بنزيما ومباراة أتلتيك بيلباو؟

في ذلك الصدد، قال المدرب الإيطالي "لا نعرف حتى الآن، إنه يتدرب بشكل فردي ولديه شعور جيد واليوم سيتدرب مع الفريق".

وتابع "لاحقًا سوف نتخذ القرار بشأنه إذا ما كان سيسافر معنا أو سيلعب، لكن الأكيد أننا لن نجازف به".

أما عند سؤاله إذا ما كان قد يجازف به في مباراة باريس سان جيرمان الهامة "لن نخاطر به، إنها ليست نهائي دوري أبطال أوروبا".

وواصل "لن نجازف بتعرضه لخطر الانتكاس، إذا كان بصحة جيدة فسيأتي معنا وإذا لم يكن كذلك سيبقى في المنزل".

ماذا قال أنشيلوتي عن هازارد وبيل؟

أما عن موقف إيدين هازارد وجاريث بيل، فقال "من الممكن أن يكونا في التشكيلة الأساسية، وكذلك أسينسيو".

كما زفّ نبأ سعيدًا حول ثنائي منتخب البرازيل رودريجو وفينيسيوس وإمكانية تواجدهما أمام بيلباو بقوله "لديهما 20 عامًا لا 60 مثلي، يمكنهما التعافي".

من سيحرس مرمى ريال مدريد أمام أتلتيك بيلباو؟

منذ انطلاق بطولة كأس ملك إسبانيا، شارك أندري لونين في مباراتي ألكويانو وإلتشي، ولكن وقتها لم يكن تيبو كورتوا جاهزًا بسبب فيروس كورونا ثم ضغط مباريات السوبر.

الآن يمكن لكورتوا التواجد وخوض المباراة، بينما كان الظن العام أن لونين سيكمل البطولة بالطريقة التقليدية بأن يشارك الحارس البديل بالكأس.

أنشيلوتي بدوره أجاب على هذا الأمر بقوله "لم أقرر بعد، لكن كورتوا قد يلعب، لم أقل أن لونين يمكنه اللعب في الكأس فقط، يمكنه اللعب في الدوري أيضًا، سأرى الأمر غدًا".

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