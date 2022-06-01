انسحاب سريع .. تفاصيل محاولة ليفربول الفاشلة للتعاقد مع مبابي

اللاعب سبق أن اعترف بالتفاوض مع الريدز

قام نادي ليفربول الإنجليزي، بمحاولة سابقة فاشلة من أجل التعاقد مع المهاجم الفرنسي كيليان مبابي خلال هذا العام.

مبابي قام بتجديد عقده مع باريس سان جيرمان حتى 2025، بعد فترة طويلة من الجدل حول مستقبله وإمكانية رحيله بالمجان.

وكان من الواضح أن ريال مدريد هو النادي الأقرب لضم صاحب الـ23 سنة في حالة رحيله عن باريس، ولكن ليفربول حاول خطف الصفقة من نظيره الإسباني.

وقال جيمس بيرس الصحفي في موقع "The Athletic" الإنجليزي، إن ليفربول دخل في مفاوضات مع مبابي في مطلع عام 2022.

وأوضح أن المحاولات لم تستمر لفترة طويلة، بعدما علم الريدز بأن الطلبات المادية للاعب لا تناسب قدراتهم وميزانية النادي.

Real Madrid fan with a message for Kylian Mbappé in Paris 😅 pic.twitter.com/hvERXrdwG5 — B/R Football (@brfootball) May 28, 2022

ولذلك قرر ليفربول الانسحاب من الصفقة تمامًا، ليترك السباق لريال الذي فشل هو الآخر في ضم مبابي ليستقر المهاجم الشاب على البقاء بالعاصمة الفرنسية.

ومن المقرر أن يدخل النادي الإنجليزي في أزمة خلال هذا الصيف، بسبب تعثر مفاوضات التجديد لمحمد صلاح، واقتراب ساديو ماني من الرحيل إلى بايرن ميونخ.

جدير بالذكر أن مبابي خرج بعد تجديد عقده مع باريس، ليؤكد أنه تفاوض مع ليفربول حبًا في اللون الأحمر وهو المفضل لوالدته.

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