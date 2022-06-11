إنريكي يتجاهل إسبانيا: الأرجنتين المرشح الأول للفوز بكأس العالم!

لويس إنريكي يستبعد أن يكون فريقه هو المرشح الأول للقب

كشف مدرب منتخب إسبانيا، لويس إنريكي، عن رأيه فيما يخص المرشح الأول للحصول على بطولة كأس العالم قطر 2022 القادمة.

وكان المنتخب الإسباني، أحد الأسماء التي وضعت ضمن قائمة المرشحين لنيل المونديال، خاصةً بعد الأداء المميز الذي قٌدم في بطولة أمم أوروبا الماضية.

وتحدث إنريكي في مؤتمره الصحفي قبل مباراة إسبانيا مع جمهورية التشيك في بطولة دوري الأمم الأوروبية، حيث أوضح أن الأرجنتين هي المرشح الأبرز.

ماذا قال إنريكي؟

من المعروف عن لويس إنريكي أنه يحسب كلماته بعناية قبل أن يمررها إلى الصحافة، فهو أحد الأسماء البارزة في عالم التدريب، الذين يستطيعون التعامل مع غرفة المؤتمرات دون أخطاء.

وعندما سئل لويس حول المرشح الأول لنيل بطولة كأس العالم قال: "سأستفيد من السؤال.. الأرجنتين".

وأوضح: "هم بعيدون تمامًا عن البقية، ثم البرازيل في المرتبة الثانية".

وواصل: "سيأتي صحفي برازيلي ويقول: هل تعتقد أن الأرجنتين أفضل من البرازيل؟ لأنه بغض النظر عما تقوله، فسيتم تشويه الحديث، لكن الأرجنتين متقدمون بوقت طويل جدًا على البقية".

ماذا عن مشوار الأرجنتين مؤخرًا ورأي ميسي في قصة المرشح الأول؟

حتى الآن، يمر المنتخب الأرجنتيني بفترة مميزة للغاية، وذلك بعد الحصول على لقب كوبا أمريكا الماضي بعد الفوز ضد البرازيل بالنهائي.

كما يمر الفريق الآن بحالة فنية ممتازة، وذلك بعد الفوز على البطل الأوروبي، منتخب إيطاليا بنهائي بطولة "فيناليسيما" بملعب ويمبلي.

ويستعد المنتخب الأرجنتيني لرحلة المونديال القادم في قطر، على الرغم من توضيح ميسي أن فريقه لا يعد من ضمن المرشحين في الصفوف الأولى لنيل كأس العالم.

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