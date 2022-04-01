إنريكي عن لقاء ألمانيا: نحن إسبانيا سنأكل العالم، ولا أعرف اليابان!

أكد المدرب لويس إنريكي المدير الفني لمنتخب إسبانيا أن فريقه يستطيع تقديم مستويات طيبة للغاية في بطولة كأس العالم قطر 2022 المقبلة.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها إنريكي عقب إجراء القرعة، وأكد خلالها أن معرفته باليابان ليست كبيرة، وشدد على تطور ألمانيا الكبير مؤخرًا.

وقال إنريكي: "القرعة سهلة؟ مع ألمانيا، ستكون مواجهة طيبة، سنلعب في مجموعة عظيمة مع خصم عظيم، وسنستمتع بالمواجهات، فنحن لا نلعب كأس العالم كثيرًا".

وأضاف: "أرقام ألمانيا تحسنت بشكل واضح مع المدرب الجديد، لكن نحن منتخب إسبانيا، السابع في ترتيب الاتحاد الدولي وسنأكل العالم".

وأردف عن بقية الخصوم: "لا أعرف اليابان لكنهم سيكونون فريقًا صعبًا للغاية، ومن خبرتي فلا يوجد أي مباراة سهلة في البطولات الكبيرة".

وأكمل: "كل الفرق تملك نفس الفرصة، لكننا نثق في أنفسنا كفريق وفي أسلوب اللعب الخاص بنا، وسنقدم كل ما لدينا".

جدير بالذكر أن المنتخب الإسباني سيلعب في مجموعة واحدة مع بكأس العالم قطر 2022 مع اليابان وألمانيا بالإضافة إلى الفائز من الملحق العالمي الثاني.