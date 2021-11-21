إنريكي عن ارتباطه بتدريب يونايتد: كذبة إبريل؟!

لم يتأخر لويس إنريكي المدير الفني لمنتخب إسبانيا في الرد على ارتباطه بتولي مهمة القيادة الفنية في نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وأعلن مانشستر يونايتد ظهر الأحد إقالة النرويجي أولي جونار سولشاير من تدريب الفريق بعد سلسلة من النتائج المخيبة خلال الموسم، مع تعيين مساعده مايكل كاريك كمدرب مؤقت حتى نهاية الموسم.

شبكة "سكاي سبورت نيوز" الإنجليزية أكدت أن البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد يدعم فكرة تولي لويس إنريكي مهمة قيادة "الشياطين الحمر" في الموسم المقبل.

ما هو رد إنريكي؟

لكن يبدو أن إنريكي نفسه يخالف رونالدو الرأي، حيث رد بصورة مفاجئة على ارتباطه بتدريب مانشستر يونايتد.

وقال إنريكي في تصريحات نقلتها قناة "لا سيكستا" الإسبانية: "هل اليوم هو يوم كذبة إبريل؟".

رد إنريكي الصادم يغلق الباب أمام احتمالية تدريب مانشستر يونايتد في الفترة المقبلة. مع تركيزه الكامل على مهمته مع منتخب إسبانيا.

ولا يخطط إنريكي للرحيل عن تدريب إسبانيا في الوقت الراهن، مع سعادته الكبيرة في وظيفته الحالية، وحلم قيادة "لا روخا" في بطولة كأس العالم 2022.

من هم المرشحون لتدريب مانشستر يونايتد؟

وبرزت العديد من الأسماء في الساعات القليلة الماضية لخلافة سولشاير في تدريب مانشستر يونايتد.

ويعد الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد السابق من بين الأسماء التي تحظى بدعم كبير لتدريب "الشياطين الحمر".

كما ربطت التقارير كل من إريك تين هاج مدرب أياكس الهولندي، وبراندن رودجرز مدرب ليستر سيتي، إلى جانب جولين لوبيتيجي مدرب إشبيلية الإسباني بتدريب مانشستر يونايتد.

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