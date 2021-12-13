إنريكي: برشلونة يتحسن بالفعل مع تشافي!

وجه لويس إنريكي المدير الفني لمنتخب إسبانيا رسالة دعم إلى تشافي هيرنانديز مدرب نادي برشلونة، مؤكدًا أن "البلوجرانا" يتحسن بالفعل تحت قيادته.

إنريكي تواجد في ملعب "سانتياجو برنابيو" لحضور ديربي مدريد، الذي جمع بين ريال مدريد وأتلتيكو، في قمة الجولة 17 من الدوري الإسباني، والتي انتهت بفوز النادي الملكي بهدفين نظيفين.

ولم يتردد إنريكي في تسليط الضوء على عمل تشافي زميله السابق في برشلونة، والذي لعب تحت قيادته أيضًا في النادي الكتالوني خلال موسم 2014-15.

ماذا قال إنريكي عن تشافي؟

وتحدث لويس إنريكي في تصريحات لقناة "Movistar +" الإسبانية عن رأيه في أداء برشلونة تحت قيادة تشافي.

وقال مدرب منتخب إسبانيا: "الأمر سهل للغاية، يجب أن يحصل تشافي على الثقة، هو شخص يملك القدرة بالفعل".

وأضاف: "أرى بالفعل تحسنًا في برشلونة، حتى لو لم يكن بقدر ما تريده الجماهير، التحسن يحتاج إلى وقت، وإن لم يكن بقدر ما يقولون".

وتابع: "يجب أن يحصل على الثقة، الأمر الرئيسي في الفريق هو استعادة الثقة، الثقة ليست دواء تتناوله فيتحسن كل شيء".

ما هو رأي إنريكي في المنافسة على الدوري الإسباني؟

وتطرق إنريكي للحديث عن المنافسة على الدوري الإسباني، وعما إذا كان ريال مدريد قد حسمها بالفعل بعد الفوز على أتلتيكو.

وقال إنريكي في ختام حديثه: "فوز ريال مدريد لا يعني تتويجه بالدوري، على الإطلاق، التفكير في ذلك قد يجعله يخسر، المسابقة طويلة جدًا".

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