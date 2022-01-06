اندية الدرجة الثانية تهدد برشلونة بالحصول علي خدمات نجمه الشاب

أشارت تقارير صحفية، إلى وجود اهتمام من عدد من الأندية الإسبانية، بالتعاقد مع نجم برشلونة فيران جوتجلا، بعد المستوى الذي ظهر به مع الفريق الكتالوني هذا الموسم.

وخطف اللاعب الشاب الأنظار إليه، بالرغم من حصوله على دقائق قليلة هذا الموسم، وكان البداية أمام بوكا جونيورز في المباراة الودية خلال الشهر الماضي.

وقال اللاعب في تصريحات صحفية عقبت المباراة الودية: "لقد حصلت على فرصة مع الفريق الأول، ولن أفوتها"، وبالفعل بدأ جوتجلا في إظهار قدراته سريعًا وتمكن من تسجيل ثلاثة أهداف في 414 دقيقة مع البلوجرانا.

وساهم اللاعب صاحب الـ 22 عامًا، في وصول فريقه إلى 16 من كأس ملك إسبانيا بالأمس، عندما سجل هدفًا في فوز برشلونة على ليناريس بهدفين مقابل هدف.

وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "سبورت" الإسبانية فإن هناك عدد من أندية الدرجة الثانية في إسبانيا، تريد التعاقد مع اللاعب على سبيل الإعارة لنهاية الموسم.

ولم يذكر التقرير الإسباني، أي تفاصيل عن الأندية التي تريد التعاقد مع جوتجلا، الذي وقع مع برشلونة على عقد مدته موسم واحد مع إمكانية التجديد لموسم إضافي.

ووفقًا لما ذكرته "سبورت"، فإن اللاعب في الوقت الحالي لا يفكر إلا في مواصلة العمل الجاد لحجز مكانًا أساسيًا مع برشلونة أو في الفريق الذي قد ينتقل إليه في المستقبل.

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وفي ظل الحالة المالية الصعبة التي يمر بها الفريق الكتالوني، قد يوافق على رحيل لاعبه الشاب من أجل تقليل سقف الرواتب ليتمكن من تسجيل صفقة فيران توريس، والحصول على بعض المال يساعده في الأزمة المالية.