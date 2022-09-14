أندري سانتوس: بوسكيتس الجديد المطلوب في برشلونة

تألق اللاعب البالغ من العمر 18 عامًا مع فاسكو دا جاما في أول موسم له، وهو محط اهتمام باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي ونيوكاسل.

على الرغم من كل ما بذله من جهود في هذا الصيف، لا يزال فريق برشلونة يواجه مشكلة واحدة واضحة يجب حلها على مدار الأشهر الـ 12 المقبلة، وهي البحث عن بديل سيرجيو بوسكيتس.

ومع ذلك، فإن الحل المحتمل على المدى الطويل قد لا يكون بعيد المنال.

تمت مقارنة أندري سانتوس بالفعل مع بوسكيتس في موطنه البرازيل، وتشير التقارير إلى أن برشلونة قد تقدم بعرضين للاعب خط الوسط الشاب رفضهما فاسكو دا جاما، كما ارتبط بباريس سان جيرمان ومانشستر سيتي ونيوكاسل وإيفرتون.

تعتبر المقارنة مع بوسكيتس عادلة بما فيه الكفاية من حيث قدرته على التمرير والطريقة التي يستطيع بها أندريه التعامل ومقاومة الضغط، على الرغم من أن البعد الإضافي الذي يمكن أن يجلبه في الثلث الأخير هو ما يجعله واحدًا من أكثر لاعبي خط الوسط الدفاعية إثارة للاهتمام في العالم.

يمتلك القدرة على التحمل للعب دور اللاعب رقم 8، ويمكنه حمل الكرة بطول الملعب، كما أوضح موسم ظهوره الأول كلاعب أساسي في الفريق الأول قدرة أندري على التسجيل، سواءً من الكرات المتحركة أو الثابتة.

يرى البعض إذن أنه رقم 8، وهو القميص الذي يرتديه في فاسكو، حيث يسير على خطى أحد رموز النادي جونينيو.

قال جونينيو، الذي صنع اسمه في أوروبا بفضل قدرته على تنفيذ الركلات الحرة أثناء وجوده في ليون، عن أندريه عندما تحدث إلى قناة Resenha Loading على يوتيوب: "جسديًا، إنه وحش بدون الكرة. كنت أرغب في رؤية نظام تحديد المواقع (GPS) الخاص به، لأنه لا يتوقف! ومن الناحية الفنية، فهو يتفوق على الآخرين.

"لن يكون أفضل مني، سيكون أفضل مني بكثير. إنه لاعب أكثر اكتمالاً بكثير. في سن 18، لم ألعب نصف ما يلعبه، لا أخجل من قول ذلك".

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بالإضافة إلى جونينيو، تفوق أندري أيضًا على خريجي أكاديمية فاسكو الجدد فيليبي كوتينيو ودوجلاس لويز وآلان - وجميعهم يلعبون الآن في الدوري الإنجليزي الممتاز - من حيث ما حققه في مثل هذا العمر.

أصغر هداف في تاريخ النادي، حيث سجل خمسة أهداف في 25 مباراة مع الفريق الأول، وعلى الرغم من أن الجزء الأكبر منهم قد جاء في دوري الدرجة الثانية، إلا أنه لا شك في أنه سيكون قادرًا على إحداث نفس التأثير في الدرجة الأولى.

وقال نيني لاعب خط الوسط المخضرم في فاسكو في مقابلة أجريت معه مؤخرًا: "لا يبدو حتى أنه بهذا شاب. لديه نضج لا يصدق في التدريب، وكأنه معنا منذ سنوات عديدة.

"لديه رؤية للعب والكثير من الجودة ويتقن كسر الخطوط. إنه بالفعل في منتخب البرازيل تحت 20 عامًا ومن يدري، ربما قريبًا سيتألق في المنتخب الوطني الأول؟. سيكون لاعبًا عظيمًا ".

عاش أندري رحلة للوصول إلى هذا المستوى، حيث بدأ تعليمه في كرة القدم في سن الرابعة عندما كان طفلاً صغيراً يعاني من زيادة الوزن وقد الحقته جدته بنادي محلي لكرة الصالات في ريو دي جانيرو.

كانت قلقة بشأن حجم أندريه، لكنه سرعان ما وقع في حب اللعبة وتخلص من الدهون قبل أن يلفت انتباه كشافة فاسكو بعد ذلك بعامين.

بعد أن أصبح أصغر لاعب يشارك مع النادي في القرن الحادي والعشرين، يعمل فاسكو الآن بجد لربطه بعقد جديد لإبقائه في النادي لمدة 12 شهرًا أخرى على الأقل.

يعلم النادي أن إغراء أوروبا سيكون في النهاية أكثر من أن يقاومه أندري، لكن فاسكو حريص على ضمان حصوله على سعر عادل، حيث تم طرح مبالغ تصل إلى 35 مليون يورو (30 مليون جنيه استرليني / 35 مليون دولار) بالفعل للاعب الذي يحرص على إبقاء قدميه في الملعب.

قال أندري لجنرال موتورز: "أنا شديد التركيز وجاد وأسعى للفوز. أريد أن أفوز طوال الوقت، ولا أسمح لزملائي بالراحة، لأنني أريد دائمًا أن أتطور".

هذا التطور يمكن أن يحمله إلى كامب نو، ويمكن لنسخة أكثر ديناميكية من بوسكيتس أن تجد نفسها تلعب دور البطولة مع برشلونة.