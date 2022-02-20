إندريك يواصل إرسال الإشارات: هلا مدريد!

يواصل البرازيلي إندريك فيليبي جوهرة نادي بالميراس إرسال الإشارات إلى نادي ريال مدريد والذي سبق وأن أكد حبه الكبير للنادي الإسباني.

إندريك، 15 عامًا، أصبح حديث الساعة في عالم كرة القدم، بعد أن قاد بالميراس للفوز بلقب بطولة كوبينا، وهي البطولة الأكثر شهرة قبل كرة القدم الاحترافية في البرازيل.

ومنذ ذلك الوقت، ارتبط إندريك بالعديد من الأندية الأوروبية الكبرى، وعلى رأسها ريال مدريد وبرشلونة، بالإضافة إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي.

ما الجديد؟

نشر والد إندريك عبر موقع التواصل الإجتماعي خلال مباراة باريس سان جيرمان أمام ريال في العاصمة الفرنسية مقتطفات من المباراة وكتب رسالة بأحرف كبيرة: "هلا مدريد!".

الأمر الذي يبدو إشارة واضحة من جانب عائلة إندريك الذي أوضح أكثر من مرة أنه يحب ريال مدريد ويرغب في ارتداء قميص الفريق الملكي.

ماذا قال إندريك عن حبه ريال مدريد؟

في مقابلة مع صحيفة "ماركا" مؤخرًا، قال إندريك عن ريال مدريد: "إنه نادٍ أملك مودة كبيرة له بسبب كريستيانو رونالدو الذي كنت أتبعه دائمًا، وبسبب بطولات دوري أبطال أوروبا التي فاز بها".

واختتم: "لقد بحثت أيضًا عن أشياء في تاريخ ريال مدريد، وهو فريق جيد جدًا، ومن دواعي سروري أن أعرف أنهم يشاهدونني وأشكر الله على ذلك".

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