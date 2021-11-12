أنجولا ضد مصر: مباشر لحظة بلحظة

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أنجولا 2× 1 مصر



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45+2' نهاية الشوط الأول بتقدم أنجولا بهدفين مقابل هدف.

45+1' جووووووووووووووووووووووووووووول هدف تقليص الفارق للفراعنة، عرضية من الجانب الأيمن لعبها صلاح قابلها النني بتسديدة قوية سكنت الشباك.

44' استفاقة مصرية في الدقائق الأخيرة وسيطرة بحثأ عن هدف تقليص الفارق.

40' خمس دقائق تفصلنا على نهاية الشوط الاول.

36' جوووووووووووووووووول هدف ثان لأنجولا من علامة الجزاء سجله مبالا نزولا، بعد لعب الكرة في الزاوية اليسرى.

34' أووووووووه الحكم يحتسب ركلة جزاء لأنجولا بعد تدخل من أكرم توفيق على زيني.

30' مرور نصف ساعة من مجريات الشوط الأول والنتيجة تشير إلى تقدم أنجولا بهدف دون رد.

27' جووووووووووووووووووووول هدف أول في المباراة لصالح أنجولا عن طريق هيلدر كوستا، كرة عرضية من الجانب الأيمن أبعدها أيمن أشرف ووصلت إلى كوستا الذي أطلق تسديدة قوية سكنت الشباك.

23' أوووووه فرصة خطيرة للمنتخب المصري، كرة طولية من فتوح وصلت إلى شريف الذي لعبها من فوق الحارس ولكنها علت المرمى بقليل وخرجت إلى ركنية.

20' ركلة حرة لأنجولا مرت بسلام على مرمى الفراعنة.

16' تسديدة قوية من أنجولا من خارج منطقة الجزاء الشناوي يتصدى لها بثبات.

12' سيطرة من أنجولا دون خطورة على مرمى الشناوي.

5' مرور خمس دقائق من عمر الشوط الأول ولازال التعادل السلبي يسيطر على النتيجة

1' والآن مع صافرة البداية وانطلاق المباراة..

تشكيل مصر:

قرر المدرب كارلوس كيروش إجراء العديد من التغييرات ليكون التشكيل كالآتي:

التشكيل| 4-3-3

محمد الشناوي



أحمد فتوح، أيمن أشرف، أحمد حجازي، أكرم توفيق



عمرو السولية، محمد النني، عبد الله السعيد



مصطفى محمد، محمد شريف، محمد صلاح