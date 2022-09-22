"إنجلترا تحتاجه للفوز بكأس العالم" .. أسطورة إيطاليا يدافع عن ماجواير!

جورجيو كيليني أسطورة إيطاليا يدافع عن هاري ماجواير قائد مانشستر يونايتد، مؤكدًا أن الانتقادات الموجهة له ليست جيدة.

يشعر جورجيو كيليني أسطورة إيطاليا، ولاعب لوس أنجلوس إف سي الأمريكي، بالتعاطف مع الإنجليزي هاري ماجواير مدافع نادي مانشستر يونايتد. ويعد هاري ماجواير قائد نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي أغلى مدافع في التاريخ، وذلك بعد أن انضم إلى "أولد ترافورد" في 2019 قادمًا من ليستر سيتي مقابل 85 مليون يورو. لكن ماجواير عانى من تراجع المستوى منذ ذلك الانتقال التاريخي، حيث لم يتمكن من الارتقاء إلى مستوى التطلعات بالنظر إلى قيمته الباهظة، وقضى عددًا من المباريات في الموسم الحالي على مقاعد البدلاء. ويرى كيليني أن ماجواير أصبح محورًا لانتقادات غير عادلة في الوقت الحالي، وأنه رغم كل ذلك مدافع جيد في الواقع.

ماذا قال كيليني؟

كيليني دافع عن ماجواير في تصريحات لصحيفة "ذا تايمز" الإنجليزية، قال فيها: "أنا حزين على وضع ماجواير لأنه لاعب جيد".

وأضاف: "يُطلب الكثير منه لأن مانشستر يونايتد دفع 85 مليون يورو من أجله، هل يجب أن يكون الأفضل في العالم في كل مباراة؟".

وتابع: "تلك الانتقادات ليست صحيحة، قيمة اللاعب تعتمد على العديد من الجوانب التي لا يمكن التحكم فيها، إنها ليست غلطته".

وأردف: "هو وجون ستونز ثنائي جيد، حسنًا، ربما ماجواير ليس ريو فرديناند، لكنه جيد بما فيه الكفاية، الوضع الحالي لا يمكن أن يساعد منتخب إنجلترا في تقديم الأفضل".

واختتم كيليني تصريحاته قائلًا: "إذا أراد منتخب إنجلترا الفوز بكأس العالم، فمن المستحيل القيام بذلك في ظل المشاكل مع اللاعبين الأساسيين، وبالتأكيد ماجواير واحد منهم".

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ما هو وضع ماجواير في مانشستر يونايتد؟

بعد أن شارك ماجواير أساسيًا في أول مباراتين لمانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي، وتلقى فيهما الفريق خسارتين، قرر إريك تين هاج مدرب "الشياطين الحمر" إجلاسه على مقاعد البدلاء.

ماجواير لم يلعب أمام ليفربول أو ساوثامبتون أو ليستر سيتي، لكنه شارك لعشر دقائق في فوز فريقه على آرسنال في الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي.

أما في بطولة الدوري الأوروبي، فقد لعب أمام ريال سوسييداد في الجولة الأولى التي خسرها مانشستر يونايتد بهدف نظيف، ولعب دقيقة واحدة أمام شيريف تيراسبول المولدوفي في الجولة الثانية.