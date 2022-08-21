"أنتوني لمانشستر يونايتد؟ نلعب في دوري الأبطال وهم لا"

ألفريد شرودر مدرب أياكس يؤكد رغبته في الحفاظ على خدمات البرازيلي أنتوني وسط اهتمام مانشستر يونايتد.

سخر ألفريد شرودر المدير الفني لنادي أياكس الهولندي ضمنيًا من رغبة البرازيلي أنتوني لاعب فريقه في الانتقال إلى صفوف نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ويحاول مانشستر يونايتد، وبطلب من مدربه إريك تين هاج، التعاقد مع أنتوني من أجل تحسين القوة الهجومية للفريق الذي يعاني بشدة مع بداية الدوري الإنجليزي.

وتمرد أنتوني على أياكس خلال الأيام القليلة الماضية، بعد أن رفض خوض تدريبات الفريق، من أجل إجبار إدارة النادي الهولندي على قبول عرض مانشستر يونايتد للتعاقد معه.

شرودر، وبعد فوز أياكس على سبارتا روتردام بهدف دون رد في الجولة الثالثة من الدوري الهولندي، أكد أنه يتفهم طلب أنتوني للرحيل إلى مانشستر يونايتد، لكنه في نفس الوقت سخر من فريق "الشياطين الحمر".

ماذا قال شرودر؟

المدرب الهولندي تحدث بعد المباراة التي غاب عنها أنتوني بعد غيابه عن التدريبات الأخيرة، في تصريحات للنسخة الهولندية من شبكة "ESPN" الرياضية.

وقال شرودر: "لقد خسرنا بالفعل خمسة أو ستة لاعبين كبار، ولا أرغب في أن يرحل أنتوني عن النادي، أخبرت مجلس الإدارة بأنني أرغب في بقائه معنا".

وأردف: "أعتقد أن النادي لن يبيع أنتوني، نحن في وضع اقتصادي جيد للغاية".

وأضاف: "أنا أتفهم رغبته لكنه يلعب لصالح أياكس، ونحن نلعب في دوري أبطال أوروبا، لا أعتقد أن مانشستر يونايتد يلعب في دوري الأبطال".

ما هي خطة مانشستر يونايتد؟

يحاول مانشستر يونايتد الضغط على أياكس من أجل الحصول على خدمات أنتوني خلال الأسبوع الأخير من فترة الانتقالات الصيفية.

ورفض أياكس عرضًا أوليًا من مانشستر يونايتد تصل قيمته إلى 80 مليون يورو للتعاقد مع أنتوني، ويبدو أن فريق "الشياطين الحمر" مصمم على ضم البرازيلي الشاب.

وأكدت صحيفة "ذا أثلتيك" الإنجليزية أن مانشستر يونايتد قد يرضخ لطلب أياكس، ويقدم عرضًا جديدًا إلى النادي الهولندي بقيمة 100 مليون يورو لإتمام التعاقد مع أنتوني.