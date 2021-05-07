انتهى كل شيء .. نيمار يوافق على التجديد لباريس سان جيرمان حتى 2026

مسلسل نيمار ينتهي..

ذكرت صحيفة ليكيب الفرنسية والصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو أن نيمار قد وافق بالفعل على التجديد مع باريس سان جيرمان بعقد جديد يمتد حتى العام 2026.

العقد سيكون قياسيًا بالنسبة للاعب البالغ من العمر 29 عامًا، حيث سيتقاضى 30 مليون يورو سنويًا، حتى يصل إلى عمر الخامسة والثلاثين.

ليس ذلك فقط، بل إن هناك إعلان كبير قادم بالنسبة لبقية التفاصيل، حيث ستكون هناك مكافأة ضخمة في حالة فوز باريس سان جيرمان بدوري أبطال أوروبا في السنوات المقبلة.

عقد نيمار الحالي مع باريس ينتهي في 30 يونيو 2022، ولم يوقع على عقد جديد حتى اللحظة، وسط اهتمام من برشلونة للحصول على خدماته.

ولكن يبدو أن المسلسل انتهى حسب جميع المصادر المقربة والموثوقة، وأن الإعلان الرسمي عن التجديد سيكون في الساعات القليلة المقبلة من قبل نادي باريس سان جيرمان.

التحدي الأكبر حاليًا يظل في إقناع كيليان مبابي بالاستمرار الموسم المقبل خصوصًا مع ما يحظى به من اهتمام استثنائي من ريال مدريد على وجه التحديد، مع بقاء عام وحيد على عقده مع باريس.

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يذكر أن صاحب الـ29 سنة سجل 15 هدفًا وصنع 10 مع باريس في 27 مباراة بكل البطولات هذا الموسم، وهو مهدد بخسارة لقب الدوري الفرنسي لصالح ليل، بعد الخروج من دوري الأبطال.