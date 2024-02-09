انتهى الأمر يا برشلونة.. نجم الفريق خارج مباراة غرناطة

غرناطة لن يعاني من "عضات النمر"

الآن باتت الأمور واضحة، فيتور روكي سيشاهد مباراة برشلونة وغرناطة من المدرجات، ولا شيء يمكن لبرشلونة عمله حيال هذا الأمر.

فقد أعلنت لجنة المنافسة بالاتحاد الإسباني لكرة القدم رفض استئناف برشلونة على قرار إيقاف روكي لمباراة واحدة إثر تعرضه للطرد في مباراة ديبورتيفو ألافيس.

واعتبرت لجنة المنافسة أن الأدلة التي قدمها النادي الكتالوني فشلت في إثبات خطأ مادي واضح بقرار الحكم خوان مارتينيز مونويرا الذي استوجب حصول روكي على بطاقتين صفراوين.

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ولفت التقرير أن سلوك اللاعب كان متهورًا رغم أن الحكم وجه له التحذير والتوبيخ قبل أن يعاقبه بالورقة الحمراء، سواء في التدخل على تيناليا أو لقطة الطرد نفسها التي أتت بعد البطاقة الصفراء التي تلقاها في الدقيقة 67 بعد ضرب المنافس بشكل متهور.

وسجل فيتور روكي هدفين منذ قدومه إلى برشلونة ويقدم أداء جيدًا خصوصًا بعد أن عاد من الإصابة التي كان يعاني منها أثناء وجوده في البرازيل قبل الوصول إلى إسبانيا مطلع العام.