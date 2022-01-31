انتهت وبراتب خيالي .. ريال مدريد يتفق مع مبابي

حسم ريال مدريد الإسباني صفقة التعاقد مع كيليان مبابي نجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، بعد أن اتفق مع نجم منتخب "الديوك" على كافة التفاصيل.

ريال مدريد كان بالفعل على وشك التوقيع مع مبابي في الصيف الماضي، وبحسب التقارير فإن النادي الملكي عرض على باريس سان جيرمان 180 مليون يورو للتخلي عن نجمه مبكرًا.

لكن وعلى الرغم من انتهاء عقد مبابي في صيف 2022، رفض باريس سان جيرمان العرض، وخاطر بخسارة نجمه بالمجان في نهاية الموسم الجاري.

ويبدو أن هذا السيناريو قد تحقق، حسبما أكدت صحيفة "بيلد" الألمانية، فإن مبابي وافق على الانتقال إلى ريال مدريد بالمجان في الصيف المقبل.

وكشفت الصحيفة الألمانية أن مبابي سيحصل على راتب إجمالي قدره 50 مليون يورو في الموسم مع ريال مدريد، أي أن الفرنسي الدولي سيجني 25 مليون يورو سنويًا بعد اقتطاع الضرائب، ما يجعله اللاعب الأعلى أجرًا في العالم.

وأكد المصدر ذاته أن ريال مدريد قرر التمهل وعدم الإعلان رسميًا عن الصفقة، وذلك حتى الانتهاء من مواجهة باريس سان جيرمان في دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا.

ويبدو أن ريال مدريد بعد إغلاق صفقة مبابي، سينتقل الآن إلى أهدافه الأخرى في سوق الانتقالات، مثل النرويجي إرلينج هالاند، والبحث عن تعزيز خط الوسط بنجوم جدد.

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