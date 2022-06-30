انتهت الرحلة.. بوتشيتينو خارج باريس سان جيرمان والمدرب الجديد ينتظر الإعلان الرسمي

انتهت الرحلة يا أرجنتيني!

انتهت فترة ماوريسيو بوتشيتينو في باريس سان جيرمان، فعلى مدار الأيام الماضية، تناقش المدرب ووكلاؤه مع إدارة البي إس جي لإيجاد أفضل طرق الانفصال.

ووفقًا لـ"آر إم سي" سبورتس، وما نستطيع تأكيده، أن الاتفاق مع المدرب الذي ينتهي تعاقده في 2023 حول ملف الرحيل قد تم بالفعل.

باريس سوف يدفع ما يقابل 15 مليون يورو لإنهاء العقد في هذا التوقيت مع بوتشيتينو وجهازه الفني، وقد كان الجهاز المعاون لبوتشيتينو يتقاضى ما مجموعه 400 ألف يورو سنويًا.

بوتشيتينو يرحل من الباب الخلفي

خلال المؤتمرت الصحفية الأخيرة لبوتشيتينو مع باريس سان جيرمان في الموسم الماضي، قال أكثر من مرة إنه يريد الاستمرار في منصبه، ولكنه لم يملك تأكيدات إيجابية حول مستقبله.

كان يعرف بوضوح أن مستقبله مهدد خصوصًا بعد الإخفاق في تجاوز عتبة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا بسيناريو درامي أمام ريال مدريد.

جالتييه ينتظر الإعلان الرسمي

ونتيجة لذلك، فإن كريستوف جالتييه ينتظر الإعلان الرسمي عن رحيل بوتشيتينو وتوليه تدريب الفريق خلفًا للأرجنتيني، ويملك أولويات في الميركاتو أهمها التعاقد مع ميلان شكرينيار وريناتو سانشيز وفيتينيا.

وسيبدأ الموسم التحضيري لباريس سان جيرمان في الرابع من يوليو المقبل، وسيمر بتقلبات عديدة بالتأكيد بعد رحيل المدرب الأرجنتيني.

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