انتهت - إنتر يحسم صفقة جودين من أتلتيكو مدريد

تعرف على تفاصيل اتفاق إنتر مع جودين بعد قرار اللاعب بالرحيل عن الروخي بلانكوس

حسم نادي إنتر الإيطالي اتفاقه مع دييجو جودين، قائد أتلتيكو مدريد، لينضم إلى النيراتزوري في الصيف المقبل.

جودين انضم إلى أتلتيكو مدريد منذ 2010 وحقق لقب الدوري الإسباني وكأس الملك بجانب الدوري الأوروبي.

وقالت شبكة "سكاي سبورت" البريطانية إنّ إنتر أتم اتفاقه مع جودين على أن ينضم بنهاية الموسم الجاري مجانًا مع انتهاء عقده في مدريد.

وأوضحت أنّ اللاعب سوف يمتلك عقدًا يمتد لعامين مع خيار التمديد لعام إضافي.

بصفقة قيمتها 13.2 مليون يورو، أتلانتا يونايتد الأمريكي يضم الأرجنتيني جونزالو مارتينيز من ريفر بليت الأرجنتيني، وبذلك يعتبر جونزالو أغلى لاعب في النادي وبالدوري الأمريكي للمحترفين لكرة القدم 💶 pic.twitter.com/dvNAHBRAXX — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 25, 2019

وكان بيبي ماروتا، المدير الرياضي للنيراتزوري، كشف رغبة جودين في الانضمام إلى إنتر.

جدير بالذكر أنّ اللاعب رفض عرضًا من مانشستر يونايتد الصيف الماضي كما رفض التمديد مع الروخي بلانكوس.