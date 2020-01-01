انتهاء صداع بيل في ريال مدريد .. اللاعب يوافق على الانضمام لمانشستر يونايتد

تقارير صحفية إنجليزية تؤكد أن جاريث بيل نجم ريال مدريد أصبح قريبًا لمانشستر يونايتد في الموسم الجديد على سبيل الإعارة.

كشفت تقارير صحفية إنجليزية اليوم أن اللاعب الويلزي جاريث بيل لاعب ريال مدريد الحالي يوافق بشكل تام على العودة للدوري الإنجليزي من جديد عن طريق بوابة مانشستر يونايتد.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ذا تايمز"، والتي أكدت أن الصفقة ستكون على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد فقط من صفوف ريال مدريد.

وأوضحت الصحيفة أن مانشستر يونايتد مهتم بضم اللاعب لصفوفه بعدما فشل في الحصول على خدمات اللاعب جادون سانشو من صفوف بوروسيا دورتموند.

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ويرى مانشستر يونايتد أن إعادة جاريث بيل لإنجلترا ستعيده لأفضل مستوياته عندما يزور الملاعب التي حصل عليها على جائزة أفضل لاعب في الموسم عام 2013.

وذكرت في الوقت نفسه إذاعة "كادينا سير" أن اللاعب محبط للغاية من دوره في ريال مدريد تحت قيادة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان.

وبسبب ذلك الدور الضئيل يوافق اللاعب على الرحيل عن صفوف ريال مدريد حتى لو كان ذلك سيعني تخفيض راتبه في الموسم المقبل.

جدير بالذكر أن إجمالي ما شارك فيه بيل منذ عودة زيدان لقيادة ريال مدريد لم يتجاوز الـ 28 مباراة في كل البطولات، سجل خلالهم أربعة أهداف وصنع ثلاثة.