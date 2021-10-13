انتكاسة جديدة؟ .. ظهور راموس الأول مع باريس يتأجل مجددًا!

بعد أن بدا في وقت سابق من الأسبوع الجاري أن الإسباني سيرخيو راموس على بُعد أيام فقط من ظهوره الأول مع باريس سان جيرمان الفرنسي، فقد تأكد أنه بعيد جدًا عن اللعب للمرة الأولى مع الفريق.

باريس سان جيرمان يواجه أنجيه مساء الجمعة في الجولة العاشرة من الدوري الفرنسي، وبدا أن المسرح قد تم إعداده لظهور راموس للمرة الأولى في كرة القدم الفرنسية، خاصة وأن المباراة ستكون بعد فترة وجيزة من انتهاء التوقف الدولي.

ومع ذلك، يبدو أن الإسباني لم يلعب دورًا كاملًا في تدريبات باريس سان جيرمان، ولن يلعب المباراة ضد أنجيه، أو مباراة لايبزيج الألماني في الجولة الثالثة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا يوم 19 أكتوبر.

يوم الاثنين، ذكرت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية أن راموس كان من المتوقع أن يخوض مباراة أنجيه.

ما هو موقف راموس الحالي من الإصابة؟

لكن الصحيفة نفسها يوم الأربعاء تراجعت عن ذلك، وأكدت أن راموس لا يزال يتدرب بشكل منفصل عن زملائه في الفريق.

الصحيفة الفرنسية تقول أيضًا إنه من غير المرجح أن يكون راموس متاحًا لمباراة لايبزيج مساء الأربعاء.

هذا الادعاء أيده خوانفي سانز في برنامج "إل تشيرنجيتو" الإسباني مساء الثلاثاء.

وقال سانز: "سيرخيو راموس تعافي، لكنه لن يلعب يوم الجمعة".

وأضاف: "لقد حصل على التصريح من الطاقم الطبي، ولكن بعد كل هذا الوقت لا يريد راموس أو ماوريسيو بوتشيتينو التسرع في الأمور".

وتابع: "لقد حدث بالفعل مرة واحدة أنه عاد إلى التدريب وتعرض لانتكاسة خلال الجلسة الأولى، لا يرغبون في المخاطرة بشهر آخر من الإصابة من أجل انتظار أسبوع".

ما هو موقف باريس سان جيرمان؟

ومع ذلك، فإن بوتشيتينو وباريس سان جيرمان مسترخيان بشأن وضع قائد ريال مدريد السابق.

ولا يريدون في باريس وضع راموس تحت الضغط أو إجباره على العودة في وقت مبكر جدًا، لكنهم يثقون ويؤمنون أنه قريبًا سيكون لائقًا تمامًا وقادرًا على المنافسة في أعلى مستوى.

الأمر فقط يتوقف على الوقت، لكن النادي الفرنسي لا يهتم بذلك الآن، وذلك هو السبب في تجنبهم دائمًا تحديد أي موعد لعودة راموس وظهوره لأول مرة مع الفريق.

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