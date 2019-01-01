انتكاسة جديدة تُعيد نواف العابد لنقطة الصفر

ماذا يحدث مع صاحب القدم اليسرى الذهبية؟

أكدت تقارير مقربة من فريق الهلال، أن اللاعب المخضرم نواف العابد، تعرض لانتكاسة جديدة، على إثرها قد يعود لنقطة الصفر مرة أخرى، رغم أنه عائد لتوه من نفس الإصابة.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "الرياضية" المحلية، فإن العابد لم يقدر على استكمال حصة الثلاثاء التدريبية، ليضطر للخضوع لفحوصات طبية، للتأكد من سلامة منطقة الحوض، التي تسببت من قبل في ابتعاده عن الملاعب لأشهر طويلة.

ومن المقرر أن يصل الدولي السعودي للعاصمة الإماراتية أبو ظبي في غضون ساعات، منها سيخضع لفحص طبي دقيق، وأيضًا سيتلقى العلاج اللازم هناك، إذا كانت الإصابة تستوجب ذلك.

وجاءت الإصابة، لتقلص فرص صاحب الـ29 عامًا في الظهور مع الزعيم في أول اختبار رسمي الموسم الجديد، عندما يصطدم بمواطنه الأهلي في دور الـ16 لدوري الأبطال الآسيوي، والتي سيعقبها في الأسبوع الأخير من أغسطس المقبل ضربة بداية دوري المحترفين.

الفوز في اللحظات الأخيرة دائمًا له فرحة خاصة 😍pic.twitter.com/56HFM3cTRW — جول العربي - Goal (@GoalAR) July 23, 2019

وعانى نواف الأمرين مع هذه الإصابة شبه المزمنة، والتي غيرت مسار مسيرته 180 درجة، بعد تألق وإجادة في التصفيات المؤهلة لمونديال روسيا، لغياب دائم عن الملاعب، بدأ بضياع حلم تمثيل الأخضر في الأراضي الروسية، قبل أن تتفاقم مشكلاته مع الإصابة في الأشهر القليلة الماضية.