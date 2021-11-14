انتكاسة جديدة؟ بيل يوضح حقيقة إصابته مع ويلز

أوضح جاريث بيل، مهاجم منتخب ويلز السبب وراء استبداله بعد خوضه شوط واحد فقط أمام بيلاروسيا والتي انتهت بفوز التنانين بـ 5-1.

مهاجم ريال مدريد كان قد تعرض إلى إصابة خلال الإحماء مع فريقه الإسباني في 12 سبتمبر، لتنضم إلى سلسلة غياباته الطويلة بسبب الإصابات منذ انتقاله إلى "سنتياجو بيرنابيو".

بيل ظهر على أرض الملعب لمدة 45 دقيقة بعد غياب شهرين ليخوص مباراة دولية هامة لفريقه، في مشواره بتصفيات كأس العالم ويصبح ثاني لاعب ويلزي يصل إلى المباراة الـ100 دوليا، وذلك بعد زميله كريس جونتر، لكن خروج اللاعب بعد شوط واحد فتح العدد من التساؤلات حول وجود انتكاسة جديدة للويلزي.





ماذا قال بيل؟



الدولي الويلزي تحدث عقب المباراة إلى شبكة "بي بي سي": "أحتاج إلى تحسين إيقاع المباراة والأمر ليس سهلاً، شعرنا أن 45 دقيقة كانت كافية وأننا تحت السيطرة. كان الأمر كما خططنا تمامًا، كنت سألعب 45 دقيقة ولا داعي للمخاطرة بخمس عشرة دقيقة أخرى".

وعن المباراة، أضاف: "منذ صافرة البداية كنا نعلم أنه يتعين علينا المضي قدمًا في ذلك لأنه كان بإمكاننا الإفلات بفارق الأهداف، لقد كان أداء رائعًا ونحن سعداء".

وتابع: "أنا غائب منذ شهرين، كانت الخطة هي الخروج والتجربة وخوض مباراة، سأكون مستعد بحلول يوم الثلاثاء (مباراة بلجيكا)، أنا سعيد بالعودة.، لقد كانت رحلة صعبة، لكن الأمر كان يستحق ذلك ".

وعن مشاركته المئوية رفقة الفريق الويلزي:"لدي أفضل معجبين في العالم، لعب مباراتي الـ 100 في أرضي مع ترديد اسمي كان مميزًا للغاية، لن أنساه أبدًا".

الجناح الويلزي بعد مشاركته في هذه المباراة، بات مشاركًا بقميص منتخب ويلز في 100 مباراة نجح خلالها في تسجيل 36 هدفا، بالإضافة إلى 20 تمريرة حاسمة في جميع البطولات.

ما هو موقف ويلز في الوقت الحالي؟



ويلز كانت ضمنت مكانها في ملحق التصفيات في مارس المقبل بفضل نتائجها دوري الأمم الأوروبية، لكن احتلال المركز الثاني في المجموعة سيمنحها فرصة أفضل فيما يتعلق بالقرعة.

وبعد هزيمة بلاروسيا الساحقة، تصبح أقرب من تحقيق حلم خوض أول مونديال لها منذ عام 1958.

ويستعد التنانين لمواجهة بلجيكا الذي حجز مقعده رسميًا في مونديال 2022، وذلك يوم الثلاثاء المقبل 16 نوفمبر، ويكفي التعادل لضمان المركز الثاني أمام التشيك التي تواجه إستونيا.

اقرأ أيضًا:

وكيل بيل: حين حدثته عن تمثيل إنجلترا هدد بعدم العمل معي

قلق في برشلونة بعد إصابة دي يونج مع هولندا

نجم بلجيكا السابق: هازارد "السمين" استخف بريال مدريد!



