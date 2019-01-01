انتكاسة تؤجل عودة بول بوجبا من الإصابة لمانشستر يونايتد

بول بوجبا يتعرض لانتكاسة جديدة تؤجل عودته للملاعب رفقة مانشستر يونايتد.

كشفت تقارير صحفية إنجليزية اليوم عن تعرض النجم الفرنسي بول بوجبا لاعب فريق مانشستر يونايتد لانتكاسة قد تؤجل عودته للملاعب.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "مانشستر إيفنينج نيوز" والتي أكدت أن اللاعب ستتأخر عودته للملاعب عن الموعد الذي كان قد تم تحديد مسبقًا.

وتأتي تلك الانتكاسة بحسب ما وصفتها الصحيفة في صورة مرض، من المفترض أن يشفى منه في الأيام المقبلة وينضم للتدريبات الجماعية.

تقارير .. إنتر مهتم بالتعاقد مع متوسط ميدان مانشستر يونايتد

وكان المدرب النرويجي أولي جونار سولشاير المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد قد أكد في تصريحات صحفية سابقة على ثقته الكاملة في عودة اللاعب قبل نهاية العام الجاري.

ويغيب بوجبا عن المشاركة مع مانشستر يونايتد منذ مباراة أرسنال التي أقيمت في نهاية سبتمبرالماضي بسبب إصابة في الكاحل.

ولم يشارك بوجبا سوى في ست مباريات هذا الموسم بكل البطولات حيث تعرض لإصابة أمام ساوثامبتون في نهاية أغسطس أثرت على عودته حتى الآن.

جدير بالذكر أن مانشستر يونايتد أمامه أربعة لقاءات حتى نهاية العام الجاري هي أمام كولشيستر في الكأس وواتفورد ونيوكاسل وبيرنلي في الدوري.