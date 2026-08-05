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Mohamed SalahGetty Images
علي سمير

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"دوري روشن ليس عطلة للتقاعد" .. مالك نادٍ سعودي يسخر من انتقال صلاح لطرابزون سبور التركي

محمد صلاح
ترابزونسبور
انتقالات
دوري روشن السعودي
الخلود
تركيا
المملكة العربية السعودية
مصر

انتهاء الجدل أخيرًا حول مصير النجم المصري

سخر رجل الأعمال الأمريكي بن هاربورج، مالك نادي «الخلود» السعودي، من انتقال محمد صلاح إلى نادي «طرابزون سبور» التركي.

وأكد نادي طرابزون سبور يوم الأربعاء التعاقد مع النجم المصري، ليختتم بذلك إحدى أبرز صفقات الصيف.


وكان صلاح قد غادر ليفربول في نهاية الموسم الماضي بعد تسع سنوات قضاها في أنفيلد، وهي فترة حافلة بالإنجازات الفردية والألقاب.

أحد أبرز الأسئلة في الميركاتو الصيفي الجاري، كان : إلى أين سيتجه بعد ذلك؟ توقع معظم المراقبين انتقاله إلى الدوري السعودي، حيث سعى نادي الاتحاد إلى التعاقد معه وفقًا لتقارير عديدة.

دوري السوبر التركي
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كاسيمباسا
KAS
ترابزونسبور crest
ترابزونسبور
TRS
دوري روشن السعودي
الاتحاد crest
الاتحاد
الاتحاد
الخلود crest
الخلود
الخلود

لكنه اختار تركيا بدلاً من ذلك. ويفتح انتقاله إلى طرابزون سبور فصلاً جديداً في مسيرته الكروية.

وعلق هاربورج على الصفقة عبر حسابه الرسمي على X قائلاً: «لقد انتقل إلى الدوري المناسب. دوري روشن السعودي ليس المكان المناسب لقضاء عطلة التقاعد».





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