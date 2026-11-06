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Jude Bellingham JJ Gabriel Real Madrid Manchester UnitedGetty Images
Muhammad Zakiعلي سمير
ترجمه

بيلينجهام تحول إلى وكيل لاعبين .. الكشف عن دور نجم ريال مدريد في حسم صفقة جابرييل

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النادي الإسباني تفوق على مجموعة من كبار أوروبا في حسم الصفقة

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اقترب نادي ريال مدريد الإسباني من حسم صفقة واحد من أكثر المراهقين طلباً في عالم كرة القدم، وعليه أن يوجّه الشكر إلى جود بيلينجهام الذي رجّح الكفّة لصالحه.

وبرز العملاق الإسباني كأبرز المرشحين للتعاقد مع الموهبة الصاعدة لمانشستر يونايتد جي جي جابرييل، متقدماً على عدد كبير من الأندية الكبرى المهتمة بخدماته.

سباق محتدم

اجتذب جابرييل اهتمامًا كبيرًا من أندية القارة الكبرى بعدما طلب الرحيل عن مانشستر يونايتد. فقد أجرى كل من بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان وبرشلونة محادثات مباشرة مع وكلاء اللاعب البالغ من العمر 16 عامًا، مع حرص النادي الكتالوني بشكل خاص على إبرام الصفقة.

ومع ذلك، تم إبلاغ المهتمين الآن بتفضيل الموهبة الشابة الانتقال إلى مدريد. ووفقًا لموقع "تيم توك"، تواصل ممثلو بيلينجهام مع فريق عمل جابرييل للتأكيد على أن سانتياجو برنابيو هو البيئة المثالية لتطوره.

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وقد أنهت هذه المساعدة الحاسمة خارج الملعب من النجم الإنجليزي سباق الصفقة فعليًا.

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وضع خارطة الطريق

إلى جانب تأثير بيلينجهام، حرصت إدارة ريال مدريد على أن يكون عرضها الرياضي بلا ثغرات. فقد قدم العملاق الإسباني للمحيطين بالمراهق برنامج تطوير مفصلًا للغاية ومنظمًا مصممًا خصيصًا ليتناسب مع مسيرته المهنية.

وحدد العرض فترة تأقلم أولية ضمن قطاع الناشئين بالنادي. وبعد تلك المرحلة، من المقرر أن يصعد جابرييل إلى فريق كاستيا، ما يتيح له اكتساب خبرة تنافسية حيوية في الدرجات الأدنى.

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وتستهدف المرحلة الأخيرة من عرض مدريد انتقاله الكامل إلى الفريق الأول. وقد أقنع هذا المسار الملموس والواضح الموهبة الواعدة في نهاية المطاف برفض باقي عروضه رفيعة المستوى.

عرض رياضي حاسم

يظل ضمان مسار محدد نحو كرة القدم على مستوى الكبار أولوية كبرى للمواهب الصاعدة. وبالنسبة للاعب في هذه المرحلة الحاسمة من تطور جابرييل، كان فهم كيفية تخطيط ناديه المقبل لإدارة تقدمه بدقة أمرًا بالغ الأهمية.

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وأثبتت قدرة مدريد على توضيح تلك الرحلة خطوة بخطوة أنها لا تقل تأثيرًا عن علاقات بيلينجهام. فمن خلال الجمع بين دعم نجم كبير ورؤية رياضية واضحة، تفوق ريال مدريد بسهولة على منافسيه.

في انتظار الأوراق الرسمية

وعلى الرغم من الالتزامات الشفهية وانتصار مدريد في معركة الانتقال، فإن الصفقة لم تصبح رسمية بعد. إذ لا يزال يتعين على الأطراف المعنية إنهاء الأوراق المطلوبة لإتمام الانتقال. وبمجرد التوقيع، سيتوجه جابرييل إلى إسبانيا ليبدأ صعوده المنظم عبر صفوف الناشئين.

بقلمMuhammad Zaki

Jurnalis

Bal-balan terbaik adalah bal-balan yang chaos. Dan ch-nya Chelsea adalah singkatan untuk chaos. Lebih sering duduk manis main Dungeons & Dragons dan mendengarkan Majelis Lidah Berduri ketimbang nonton pertandingan.

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بقلمعلي سمير

كاتب رياضي ومدير شيفت ومحرر

رحلتي مع الكرة بدأت من السابعة، ولكن كل شيء اختلف في ٢٠٠١ عندما شاهدت آرسنال للمرة الأولى.

حب من أول نظرة امتد من تلك اللحظة وحتى وقتنا هذا ولن يتوقف أبدًا، كرة سريعة غير مألوفة مختلفة عن الجميع، لم أعرف وقتها أي شيء عن خطط اللعب والمدارس التكتيكية، أحببت كرة أرسين فينجر بالفطرة، وكلما زاد استيعابي لفنون اللعبة تعزز إعجابي وتعلقي بآرسنال.

هنري هو اللاعب المفضل لي ولأغلب مشجعي آرسنال، لكن لقطة دينيس بيركامب وهدفه الذهبي مع هولندا في الأرجنتين بكأس العالم ٩٨ جعلت له مكانة خاصة لدي بجانب مجموعة أخرى ليس لها علاقة بالنادي اللندني، يتقدمهم فرانشيسكو توتي ورونالدينيو وبابلو أيمار وسيسك فابريجاس "قبل أن يلعب لبرشلونة وتشيلسي".

آرسنال ليس الأكثر فوزًا وحصولًا على الألقاب "ولا يمتلك دوري أبطال أوروبا"، ولكنه حالة خاصة غير تقليدية، وهذا ما أحاول اتباعه بكتاباتي عن كرة القدم.

بدأت رحلتي بممارسة اللعبة في نادي مغمور بمصر، لم أستطع المواصلة، لذلك قررت تغيير الخطة ودراسة الصحافة حتى يرتبط عملي بالرياضة وكرة القدم بالتحديد.

أعمل في مجال الصحافة منذ ٢٠١١، الرحلة طويلة وشهدت تغطية لكافة الأحداث مثل كأس العالم واليورو وأمم إفريقيا وغيرها، ولا تزال القصة مستمرة في النسخة العربية من موقع جول.

التشكيل المثالي بالنسبة لي لمن عاصرتهم بعيدًا عن المشاعر "لا يوجد مكان لهنري وبيركامب"..

حارس مرمى: مانويل نوير

خط الدفاع: روبرتو كارلوس - باولو مالديني - فيرجيل فان دايك - فيليب لام

خط الوسط : باتريك فييرا - زين الدين زيدان - رونالدينيو

هجوم : كريستيانو رونالدو - رونالدو الظاهرة - ليونيل ميسي

بالنظر إلى نجومي المفضلين وطبيعتهم الإبداعية، يمكن التخمين بسهولة طريقتي المفضلة في الكتابة.

من الطبيعي ألا تعجبك جميع آرائي ولكنها ربما تجذب اهتمامك

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