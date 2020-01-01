باريس يوجه أنظاره نحو الدوري الإيطالي في يناير

حالة من النشاط للنادي الفرنسي مع بداية السوق

بدأ نادي باريس سان جيرمان فترة الانتقالات الشتوية الحالية، بوضع العديد من الأهداف الرئيسية التي سيسعى لها عن طريق مديره الرياضي ليوناردو.

البرازيلي الذي سبق وأن عمل مع ميلان، يصب كامل تركيزه على الدوري الإيطالي في شهر يناير الجاري، طمحاً في جلب العديد من المواهب البارزة لباريس.

وقالت صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، أن باريس يريد التعاقد مع الثنائي إيمري تشان وماتيا دي تشيليو من يوفنتوس، لحل أزمتي الظهير وخط الوسط.

وتعتبر صفقة تشان هي الأقرب للحدوث في الوقت الحالي، حيث من المتوقع انضمامه للنادي الفرنسي في صفقة تبادلية مع لياندرو باريديس الذي يعاني من التجميد مع المدرب توماس توخيل.

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لوكاس باكيتا صانع ألعاب ميلان يعتبر أيضاً من أهم الأهداف التي يطمح ليوناردو لضمها، خاصة وأنه جلب اللاعب الروسونيري خلال فترة عمله بإيطاليا.

ويأتي ساندرو تونالي موهبة بريشيا كلاعب آخر على قائمة باريس، بوجود منافسة شرسة من إنتر ويوفنتوس على ضم صاحب الـ19 سنة المُقدر سعره بـ50 مليون يورو.