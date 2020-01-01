هدف ليفربول: لن أرحل عن إشبيليه إلا للكبار

أحد الاعمدة الأساسية بفريق المدرب جولين لوبيتيجي ويثير اهتمام يورجن كلوب

أكد دييجو كارلوس مدافع نادي إشبيليه الإسباني، أنه لن يرحل عن صفوف الفريق، إلا في حالة تلقيه فرصة الانضمام لنادي كبير في المستقبل القريب.

كارلوس انضم لإشبيليه قادماً من نانت الفرنسي الصيف الماضي، وأصبح من أهم اللاعبين في تشكيل المدرب جولين لوبيتيجي ومن أفضل المدافعين بالدوري الإسباني.

مستوى كارلوس دفع يورجن كلوب مدرب ليفربول، في التفكير في ضمه، برحلته للبحث عن الشريك الأفضل للهولندي فيرجيل فان دايك بقلب دفاع الريدز.

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وقال اللاعب عن خططه المستقبلية:"أشعر بالسعادة مع إشبيليه، أحب المدينة والنادي كثيراً، وعائلتي ترتاح للمعيشة هنا بشكل كبير، لذلك الأمر سيحتاج محاولة من نادي كبير لإقناعي بالرحيل عن هنا".

وأضاف:"وكيلي لا يتحدث معي بخصوص هذه التكهنات، لست مهتماً بأي نادي آخر في الوقت الحالي، وأخبرته بالحديث معي عندما يكون هناك عرضاً جاداً ورسمياً وليس مجرد شائعات".

يذكر أن كارلوس البالغ من العمر 27 سنة، لعب 31 مباراة بكل البطولات هذا الموسم مع إشبيليه قبل التوقف بسبب كورونا، وساهم في احتلال الفريق المركز الثالث بجدول الليجا.