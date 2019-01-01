مساعد سولشاير يؤكد حاجة مانشستر يونايتد لصفقات جديدة

تحدث عن رؤيته الكاملة عن الفريق في عام 2019

أكد كيران ماكينا مساعد أولي سولشاير مدرب مانشستر يونايتد، أن الفريق يسير نحو الطريق الصحيح هذا الموسم، لكنه بحاجة للمزيد من التدعيمات في الفترة القادمة.

مستوى مانشستر شهد حالة من التحسن في الأسابيع الماضية، خاصة بعد انتصار الفريق على توتنهام ومانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي، والتأهل لكأس رابطة الأندية الإنجليزية للمحترفين.

ماكينا الذي يعمل بالجهاز المعاون لسولشاير مع مايكل كاريك، يؤمن بأهمية تطور أداء الشياطين الحمر، بعد سلسلة من المعاناة في السنوات الأخيرة، وتحدث للموقع الرسمي للنادي حول رؤيته لعام 2019.

وقال في تصريحات صحفية:"كانت هناك العديد من المباريات التي ظهرنا فيها بمستوى رائع هذا العام، وتعرضنا أيضاً لبعض الأوقات المحبطة كفريق بشكل عام".

وأضاف:"أعتقد أن الجميع يرى التحسن الذي نمر به، وهناك شعور كبير بأننا نسير في الطريق الصحيح، بعد العديد من اللحظات التاريخية والمستويات المبهرة".

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وتابع:"الآن علينا الضغط من أجل الحفاظ على الاستمرارية للوصول لأعلى مستوى ممكن، وذلك يجب جلب لاعبين جدد لمساعدة النادي خلال السنوات القادمة لإعادة مانشستر لمكانته الطبيعية".

يذكر أن يونايتد يحتل المركز السادس بجدول الدوري الإنجليزي بـ25 نقطة، بفارق شاسع عن ليفربول صاحب المركز الأول بـ49 نقطة.