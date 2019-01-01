نجم ليفركوزن يلمح بالانتقال لبايرن ميونخ

يرى أن بايرن هو الطريق الأفضل للنجومية في ألمانيا

أكد كاي هافيرتز صانع ألعاب بايرليفركوزن الألماني، أنه لا يمانع فكرة الانتقال لنادي آخر خارج البوندسليجا في المستقبل.

نجم ليفركوزن ارتبط بالعديد من الأندية الكبيرة في أوروبا، أبرزها بايرن ميونخ، برشلونة وكذلك مانشستر يونايتد.

رودي فولر المدير الرياضي للنادي الألماني، كشف بالفعل عن وجود محاولات لضم اللاعب الصيف الماضي.

هافيرتز قال عن الاهتمام بضمه:"بايرن هم النادي الأكبر في ألمانيا، يمتلكون لاعبين على أعلى مستوى وصغار السن".

وأضاف:"ارتبطت بالانضمام لهم أكثر من مرة ولكن دعونا نرى ما سيحدث في المستقبل".

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وتابع:"هناك لاعبون يفضلون البقاء في ألمانيا، وآخرون يذهبون خارج البلاد، بالنسبة لي أود خوض تجربة خارج البوندسليجا، لكن إذا أن تصبح نجماً هنا فعليك الانتقال لبايرن".

يذكر أن الدولي الألماني صاحب الـ20 سنة، نجح في تسجيل 3 أهداف وصناعة هدفاً وحيداً في 14 مباراة هذا الموسم.