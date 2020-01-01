نجم فالنسيا يروي كواليس رفضه لريال مدريد

صفقة تبادلية انتهت بالفشل في النهاية

يحرص ريال مدريد دائماً على استقطاب أفضل المواهب داخل إسبانيا وخارجها، ولكن في 2015 كانت له محاولة انتهت بالفشل مع أحد نجوم فالنسيا.

خوسيه لويس جايا مدافع الخفافيش، الذي يجيد اللعب بمركز الظهير الأيسر، دخل في مفاوضات مع ريال، وانتهى به المطاف بالبقاء في ملعب ميستايا.

اللاعب صاحب الـ24 سنة أجرى مقابلة مع شبكة "موفي ستار" الإسبانية ليتحدث عن العديد من الجوانب في مسيرته، كان أهمها رغبة الميرينجي في ضمه.

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وقال جايا في تصريحاته:"كانت مجاملة رائعة أن فريق بحجم ريال مدريد يسعى للتعاقد معي، نعم كان هناك اهتمام ولكن كنت صغيراً جداً وقررت البقاء".

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وأما عن عودة النشاط الرياضي مرة أخرى بعد توقفه بفيروس كورونا:"الصحة تأتي أولا، الخيار الأكثر عدلاً هو عودة النشاط لأن هناك أشياء كثيرة على المحك مع مراعاة سلامة الجميع".

يذكر أن مفاوضات ريال مع جايا في 2015، تضمنت عرض البرتغالي فابيو كوينتراو في صفقة تبادلية، لكن مدافع الخفافيش قرر البقاء مع ناديه.