ميلان يرفض محاولات أتالانتا للتعاقد مع كالدارا

الإجابة تبدو واضحة من الروسونيري رداً على محاولات ضم لاعبه

رفض نادي ميلان الإيطالي، محاولة نظيره أتالانتا من أجل التعاقد مع المدافع ماتيا كالدارا، بعد قيام الأخير بمحاولة إغرائه باللعب في دوري أبطال أوروبا.

كالدارا يعتبر من خريجي أكاديمية أتالانتا، قبل أن يشق طريقه مروراً بيوفنتوس قبل الانضمام للروسونيري في أغسطس 2018.

المدرب جان بييرو جاسبيريني أخبر إدارة أتالانتا بحاجته لخدماته صاحب الـ25 سنة، طمحاً في إقناع ميلان بالتخلي عنه في يناير.

موقع "كالتشيو ميركاتو" أكد معارضة إدارة ميلان لهذه الخطوة، نظراً لاعتباره أحد الأعمدة الأساسية للفريق رغم معاناته الأخيرة مع الإصابات.

وهو ما أكده مؤخراً باولو مالديني المدير التقني لميلان قائلاً:"نعلم قيمة كالدارا جيداً ولا نمانع الصبر عليه حتى اكتمال لياقته بشكل كامل بدلاً من بيعه".

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وقام أيضاً النادي الإيطالي برفض العديد من العروض الإنجليزية للتعاقد مع كالدارا، في محاولة من الروسونيري للحفاظ على العناصر الأساسية، وسط توقعات بقدوم مدافع آخر في الميركاتو الشتوي.

ومن غير المتوقع أن ييأس أتالانتا في محاولاته لاقتناص مدافع ميلان، لكن يبدو أن الإجابة ستظل كما هي بالرفض القاطع من إدارة النادي.