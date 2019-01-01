لاعب الرائد السعودي يرفض عرض الزمالك

محمد عطوة مستمر في الدوري السعودي حتى نهاية الموسم المقبل

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

فشلت مفاوضات مجلس إدارة نادي الزمالك مع المصري محمد عطوة؛ مدافع الرائد السعودي، للتعاقد معه خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

صاحب الـ28 عامًا احترف في الدوري السعودي بيناير من العام الماضي، قادمًا من الاتحاد السكندري، ومن المفترض أن عقده مستمر مع الرائد حتى نهاية الموسم المقبل.

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ووفقًا لمصادر صحيفة "الرياضية" السعودية فإن اللاعب عقد أكثر من جلسة مع مسؤولي الزمالك خلال الفترة الأخيرة، وعندما وصلت المفاوضات إلى المرحلة الأخيرة رفض التوقيع.

وأوضحت المصادر أن رفض عطوة جاء بعد تمسك إدارة الرائد به حتى نهاية عقده، وهو ما رحب به اللاعب، رغم العرض المغري من الفارس الأبيض.

يذكر أن عطوة شارك مع الفريق القصيمي الموسم المنقضي في 30 مباراة بمختلف البطولات.

وكان قد بدأ مسيرته في مصر باللعب للترسانة ثم مصر المقاصة، ومنه إلى الاتحاد السكندري.